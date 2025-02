Bangalafumenga é destaque do pré-carnaval em São Paulo há mais de dez anos (22/02)

Realizado em São Paulo pela Oficina, agência precursora do Carnaval de Rua paulistano e de festas, espetáculos e eventos, o bloco Bangalafumenga comemora treze anos na cidade em desfile no dia 22 de fevereiro, sábado, a partir das 13h. Com o tema “Isso Tudo É Arte”, o desfile ocupa o circuito Faria Lima e será realizado na sequência do bloco Abrava. Garantia de um dia inteiro de muita música brasileira para o público em um único trajeto.

Ao som de mais de 200 batuqueiros e batuqueiras de São Paulo, o bloco se consolida como um dos maiores do país. Formados na Oficina de Percussão do Banga em São Paulo, os integrantes apresentam-se com muita energia. Nas ruas de São Paulo, o Banga desfila com seu time completo: Rodrigo Maranhão (voz), Bia Sá (voz), Thiago di Sabatto (guitarra) e Gustavo Souza (trompete). O bloco entoa canções autorais e grandes sucessos da música brasileira, que ganham arranjos especiais em ritmos como ijexá, maracatu, jongo, ciranda, maculelê e samba. O repertório traz hits dos passistas como “Abre a Porta”; “Funk dos Orixás” e “Maracatu Embolado” (Rodrigo Maranhão); “Eu Quero é Carnaval” (Hamilton Fofão); “Sempre tem Céu Azul” (Matheus VK); “Samba de Arerê” (Xande de Pilares e Arlindo Cruz); “Eu Também Quero Beijar” (Pepeu Gomes); “Lucro” e “Playsom” (Baiana System); “Andar com Fé” (Gilberto Gil); “Frevo Mulher” (Zé Ramalho) e “Bloco do Prazer” (Moraes Moreira).

Fundado por Rodrigo Maranhão em 1998 no Rio de Janeiro e radicado em São Paulo desde 2011, o Bangalafumenga vai para a rua para homenagear a cidade que o acolheu mas acima de tudo exaltar seus batuqueiros. As mãos que há tanto tempo garantem cadência inigualável e alicerçam o bloco na capital paulista, que é apresentado pela 99 e conta com patrocínio de Brahma.

.

Além do Bangalafumenga, a Oficina também é responsável pela realização do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada e Leo Santana, em São Paulo. Considerado um dos grandes destaques do Carnaval 2024, desfila seu quarto carnaval na capital paulista.