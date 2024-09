Bandoleros Racing agita Super Carros Salvador 2024

O Bandoleros Racing, de São Paulo, participou da edição de 2024 do Super Carros Salvador,

evento considerado o ‘Salão do Automóvel’ do Nordeste, entre os dias 5 e 8 de setembro, no

Parque Shopping, em Lauro de Freitas (BA). Os pilotos da equipe realizaram shows de drift,

demonstrando suas técnicas em manobras controladas e emocionantes, o que levou o público

à loucura. Além disso, a equipe teve grande destaque na mídia local.

“Foi uma honra para nós ter participado desse evento. O mais empolgante foi ver a vibração

do público a cada manobra realizada pelos pilotos, além das várias parcerias que fechamos.

Em nome de toda a nossa família, muito obrigado”, disse Fernando Martinelli, promotor do

Bandoleros Racing.

O evento também contou com a exposição de carros clássicos e luxuosos, além da exibição de

motos.