BandNews FM estreia programa “O Empreendedor” neste sábado, 22

A BandNews FM estreia neste sábado (22) O Empreendedor, programa comandado por Marcelo Carvalho, CEO do Grupo Euro 17, e pelo economista Lucio Silva. A atração, exibida aos finais de semana, terá conteúdo de qualidade para um público que cresce ano após ano.

Atualmente, o país conta com mais de 40 milhões de brasileiros empreendendo. Esse número pode chegar a 90 milhões se forem considerados aqueles que gostariam de deixar sua ocupação atual para criar uma empresa própria. Não faltam nichos a serem explorados e novas marcas que podem fortalecer setores já consolidados, mas os desafios de se estruturar uma ideia são velhos conhecidos: gestão financeira, marketing, recursos humanos e muito mais.

Os apresentadores vão trazer respostas precisas a essas dúvidas, baseadas no que de mais inovador se discute na administração de negócios e na gestão de pessoas.

Um dos pilares do DNA da BandNews FM estará presente em cada edição: a participação da audiência por meio da “Central de Ouvintes Ricardo Boechat”. Questões enviadas pelo WhatsApp, YouTube e redes sociais serão sanadas pelos anfitriões e por outros profissionais do segmento no estúdio.

Marcelo Carvalho já é figura conhecida dos telespectadores da Band. O especialista financeiro, empresário e CEO do Grupo Euro17, está à frente do quadro O Empreendedor, que vai ao ar todas as terças-feiras no Melhor da Noite. Lucio Silva, seu parceiro nessa empreitada, atua como economista da companhia e é professor da área.

O Empreendedor será transmitido aos sábados, às 10h, e aos domingos, ao meio-dia, e ficará disponível, em áudio e vídeo, no YouTube da BandNews FM, também com temas relacionados ao assunto no decorrer da programação de segunda a sexta-feira.