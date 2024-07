Bandeira tarifária amarela em julho; confira dicas para economizar energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) determinou esta semana que a bandeira para o mês de julho de 2024, será amarela.

Nos últimos 26 meses (de abril de 2022 até junho de 2024), a bandeira tarifária foi verde, ou seja, sem cobrança de custos adicionais nas contas de energia. De acordo com a Aneel, a mudança de bandeira tarifária neste mês de julho ocorreu em razão de condições menos favoráveis para geração de energia no País, o que inclui a previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano e a expectativa de crescimento do consumo de energia no mesmo período.

Dicas de economia

A Enel reforça algumas dicas de economia, incluindo dicas voltadas ao período de inverno:

Tome banhos quentes de forma consciente, ele pode ser um dos maiores vilões do consumo de eletricidade. Opte por usá-lo no modo verão, que consome, em média, 30% a menos.

Ao usar aquecedores elétricos opte por reduzir a temperatura ao longo do uso e desligue assim que deixar o ambiente.

Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada com o uso de T’s, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, causando desperdício de energia e até mesmo acidentes graves;

Desligue o ventilador e outros aparelhos sempre que deixar de usar o ambiente;

Na hora de comprar um eletrodoméstico, verifique se ele possui o Selo Procel de Economia de Energia classe A, que são os campeões da economia.

⁠Não abra a geladeira com frequência e faça revisões periódicas em geladeiras e freezers com profissionais capacitados, para checar borrachas de isolamento das portas e sensores de temperatura;

⁠Dê preferência para lâmpadas LED; elas consomem menos e duram até dez vezes mais.

Investimentos

Desde a aquisição da Eletropaulo, em 2018, a empresa investiu cerca de R$ 8,5 bilhões, em expansão da rede, novas tecnologias, adequação da infraestrutura e novas subestações. Apenas em 2023 foi investido R$ 1,6 bilhão, o segundo maior investimento da série histórica da companhia.

Como resultado, a distribuidora registrou avanços nos índices de qualidade medidos pela ANEEL. Entre 2017 e 2023, a duração média das interrupções de energia (DEC) melhorou 42% e a frequência média de interrupções (FEC) apresentou melhora de 45%. Os dois índices estão, agora, abaixo dos limites estabelecidos pela Aneel.

Este ano, a Enel anunciou investimentos de R$ 6,2 bilhões para o período 2024-2026, para reforçar a resiliência da rede elétrica e enfrentar os crescentes desafios climáticos. O valor previsto corresponde a um aumento na média anual de investimento da distribuidora de R$ 1,4 bilhão para cerca de R$ 2 bilhões.