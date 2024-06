Bandas Sinfônicas Juvenil e Jovem do Conservatório de Tatuí se apresentam no projeto ‘Música na Praça’

As Bandas Sinfônicas Juvenil e Jovem do Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, são um dos destaques da programação do mês de junho do Projeto ‘Música na Praça’, ação cultural da Prefeitura de Tatuí. Os grupos farão um concerto gratuito no dia 22, às 11h, na Praça da Matriz da Capital da Música.

As bandas são formadas exclusivamente por estudantes de diversas áreas como: Metais, Madeiras, Percussão e Piano que estão no nível intermediário. Os grupos fazem parte da disciplina de prática de conjunto, que é obrigatória na grade curricular dos cursos da instituição. Esta prática torna-se fundamental para a formação escolar e profissional de seus integrantes. Além de garantir o reforço e a aplicação do aprendizado, visa também a manutenção e o aprimoramento do conhecimento teórico e das habilidades instrumentais. As Bandas Sinfônicas estão em funcionamento desde a década de 1960, atualmente tem a regência dos professores Marcelo de Jesus da Silva e Marcelo Afonso, com a coordenação de Túlio Pires.

No repertório que será apresentado dia 22, as Bandas Sinfônicas Juvenil e Jovem do Conservatório de Tatuí selecionaram músicas que marcaram a trilha sonora de clássicos do cinema, como ‘The Phantom of the Opera’ (Andrew Lloyd Webber e Charles Hart), ‘Lara’s theme from Doctor Zhivago’ (Maurice Jarre), ‘Feelings’ (Morris Albert), ‘Cinema Paradiso’ (Enrico Morricone) e ‘Aladdin’ (Walt Disney), além de obras de importantes compositores brasileiros, como ‘Alma de Maestro’ (Alberto Madureira), ‘Evidências’ (José Augusto e Paulo Sérgio Valle), ‘Vivendo Aqui no Mato’ (Trio Parada Dura) e ‘Brincadeira de Criança’ (Délcio Luiz e Wagner Bastos).

A apresentação dos grupos no projeto ‘Música na Praça’ será gratuita. Confira todos os detalhes da programação do Conservatório de Tatuí na Agenda Cultural da instituição.

SERVIÇO:

Concerto: Banda Sinfônica Juvenil e Banda Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí

Profs. responsáveis: Marcelo de Jesus da Silva e Marcelo Afonso

Coordenação: Túlio Pires

Data: 22 de junho de 2024, sábado

Horário: 11h

Local: Praça da Matriz de Tatuí/SP