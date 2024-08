Bandas selecionadas para o FestMAO 2024 vão da Música Preta Brasileira ao Hard Xote

Nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro acontece a terceira edição do FestMAO em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Com 135 projetos inscritos, o edital de bandas abrangeu 45 cidades do Estado de São Paulo e 640 artistas, selecionando quatro bandas autorais para se apresentarem no encerramento do festival, no Teatro de Arena.

Para o curador Allê Trajan, quando o line-up é divulgado fica perceptível como cada banda vai agregar à programação e como o festival pode ser um verdadeiro catalisador de conexões. “É uma imensa satisfação ser um dos curadores da Mostra Nova Cena do FestMAO. Dá aquela sensação de expectativa: o que será que vem por aí? É uma via de mão dupla que traz muitas oportunidades para todos“, destaca.

Claudia Parra, criadora do projeto Cultura Sonora e também curadora da Mostra Nova Cena nesta edição, comenta que participar da seletiva foi uma experiência incrível. “O resultado do edital mostrou que o FestMAO está antenado com a música autoral do nosso tempo e que se preocupa em entregar para o público uma grande diversidade artística com qualidade musical”, comenta.

O festival é uma realização conjunta da Trajan Produções Artísticas e Capacle Produções Artísticas, com coprodução da Palimpsesto Produções. A produção executiva é assinada por Carol Capacle, enquanto Allê Trajan assume a direção artística e a curadoria. A coordenação de produção e programação ficam a cargo de Fernanda Moura. A comunicação do evento é desenvolvida pela Casa Grafite, sob coordenação de Gali Garófalo, com redação e social media por Idris Bahia.

O FestMAO Terceira Edição é realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal e do Ministério da Cultura.

BANDAS SELECIONADAS

Pitoresco

A banda de Ribeirão Preto surge com uma característica experimental de misturar Rock e Forró, criando versões roqueiras para Forró e outras nordestinas para Rock. Dessa experimentação surgem obras autorais do grupo, com letras que narram as vivências de Felipe Pitoresco. Pitoresco se propõe a fazer rock com tempero brasileiro, misturando guitarras distorcidas com Baião, Xote, Maracatu, Reggae, Frevo, Pisadinha e passeando pelo Blues, Pop e Metal. Nas palavras do baterista, “essa é uma banda de Hard Xote”, destaca Luis Fregonezi – termo até então inédito que sintetiza bem o som do grupo.

Andarilho Cha

Carlos Alberto, conhecido como Andarilho Cha, é um multiartista que cresceu na periferia de Osasco, São Paulo. Suas primeiras influências artísticas foram programas de TV e videoclipes de artistas internacionais como Michael Jackson e Madonna, mas também Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Racionais MC’s. Cha faz questão de destacar a importância de se orgulhar de suas raízes Osasquenses. Toda essa mistura de música, teatro e dança, servem de pano de fundo para a abordagem de temas sociais e estruturais com ousadia e provocação.

Lubo

Multiartista brasileira, vive em Sorocaba e tem carreira pregressa nas artes cênicas. Participou de diversos musicais como “Chicago”, “Hair”, “Sweet Charity” e de produções audiovisuais como novelas e séries. Lança seu primeiro álbum musical Lubo, produzido por Fabio Pinczowski, distribuído pelo selo Lastro Musical, com composições autorais para inaugurar sua carreira como compositora e performer autoral. Algumas das faixas do álbum foram inspiradas nas histórias ancestrais presentes no livro “Mulheres que correm com os lobos” e, outras, nasceram de seus estudos relacionados à filosofia, psicologia e espiritualidade.

Magia Negra

A banda formada na cidade de São José do Rio Preto tem como referências musicais Racionais MC’s na infância, pagode aos domingos na casa da avó e muita música pop na adolescência. Influenciada pelas grandes divas, Loren descobriu a potência da sua voz ainda na infância cantando na igreja, enquanto Diego já escrevia poemas que eram verdadeiras canções. O trabalho de Magia Negra carrega a desmistificação de transviades pretas. O grupo se intitula como “a magia do povo negro, a grandeza do encontro e da união, mas sobretudo e principalmente a potência da representatividade”.

Neste ano, além da Mostra Nova Cena, que apresenta as quatro bandas selecionadas para o último dia de festival no Teatro de Arena, a programação traz a Mostra Redes & Encontros, com mesas redondas, painéis e vivências. Já a Mostra Integração inclui dois espetáculos/performances que propõem uma mistura de linguagens artísticas.

Novidades do festival

A grande novidade desta edição é o encerramento do FestMAO no Teatro de Arena, marcando a primeira vez que o festival ocupará esse espaço icônico da cidade. A Mostra Nova Cena abrirá os portões no início da tarde e se estenderá até 22h. O público poderá desfrutar das apresentações das bandas selecionadas, DJ sets, opções de food trucks e outras surpresas.

SERVIÇO

O que: Seletiva do FestMAO (Festival de Música e Arte de Ribeirão Preto

Data do Festival: 16 a 19 de outubro/2024

Local: Teatro de Arena de Ribeirão Preto, Biblioteca Sinhá Junqueira e outros espaços

