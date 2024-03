Bandas caiçaras agitam a festa de St. Patrick’s Day no Arena Club, no dia 16

St. Patrick’s Day, ou Dia de São Patrício, é uma festa cervejeira muito famosa na Europa. No Brasil, a data vem ganhando diversos adeptos, que costumam festejar com cartolas, vestidos de verde e segurando copos com bebidas da mesma cor. Em Santos, a comemoração aterrissa na casa de shows Arena Club, no dia 16 de março, com atrações musicais e muita cerveja.

Realizada pelo bar Mucha Breja, em parceria com a Mr. Produções, esta edição é a primeira na casa de shows. A festa terá uma união histórica da música local, com apresentações das bandas caiçaras de rock Soldout, Music Box e General Tequila. Para esquentar a noite, sobe ao palco a banda pop The Original, com versões de hits dos anos 2000.

À noite, haverá uma variedade de cerveja no Open Bar Premium, incluindo chopps especiais, chopp verse, gin tropical, caipiroskas e muito mais. Para começar a festa com o pé direito, os primeiros a chegar terão direito a jelly shot e chopp verde de graça.

O público será transportado para a Irlanda, origem da comemoração, em um ambiente com uma super decoração temática e muito chopp verde, além da presença do mascote Pistolinha Tequileiro, o anão Leprechaun oficial do Mucha Breja. No local, também terá stand de flash tattoos.

Os ingressos estão à venda no site Articket, a partir de R$30. O local disponibiliza os setores Pista, Open Bar e Mesa. É proibida a entrada de menores de 18 anos.

O Arena Club está localizado na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Matias, Santos.

Serviço

Festa Cervejeira – ST. Patrick’s Day

Data: 16 de março

Horário: A partir das 22 horas

Ingressos: Articket

Local: Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Matias, Santos