Bandai Namco anuncia SHADOW LABYRINTH

Durante o The Game Awards 2024, a Bandai Namco anunciou SHADOW LABYRINTH, um novo jogo situado em um universo de ficção científica inspirado nas lendárias franquias de arcade da empresa. Desenvolvido pela Bandai Namco Studios, o título apresenta uma abordagem emocionante e visceral para o ícone da empresa, PAC-MAN.

A revelação de SHADOW LABYRINTH destrincha o mistério dessa nova versão da franquia PAC-MAN, como visto em Secret Level, a série antológica de animação para adultos da Prime Video, sendo o cenário de um jogo de ação multiplataforma em 2D em que os jogadores precisam consumir para sobreviver em um mundo alienígena hostil. Para mais informações sobre Secret Level, acesse o site da obra.

SHADOW LABYRINTH será lançado em 2025 para Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via Steam®. Para mais informações sobre o jogo, acesse o site oficial.

SHADOW LABYRINTH é um jogo com uma visão reimaginada dos PAC-MANs anteriores, no qual os jogadores assumem o papel do protagonista, Espadachim Nº 8. No jogo, após os eventos apresentados em Secret Level, os jogadores acordam em um planeta alienígena devastado pela guerra e por monstros.

Eles logo encontram PUCK, uma figura misteriosa, porém reconhecível, que lhes ensina que o objetivo deles nesse mundo traiçoeiro é escapar dele e, para isso, devem consumir tudo o que os aguarda na escuridão para sobreviver e, por fim, tornar-se o maior predador do planeta.

Inspirando-se ainda mais na lendária franquia, os jogadores atravessam um mundo cheio de labirintos onde inimigos e quebra-cabeças novos e familiares os desafiarão a cada passo. Seu sucesso virá do domínio do combate e da exploração para descobrir habilidades cada vez mais poderosas e vencer chefes desafiadores a fim de descobrir seu verdadeiro propósito.

À medida que os jogadores avançam em SHADOW LABYRINTH e mergulham mais fundo no labirinto desse mundo misterioso, será possível descobrir seus segredos e saber porque PUCK os escolheu para essa tarefa. O jogo tem uma inspiração ainda mais ampla na história e no cenário da biblioteca de jogos de fliperama da Bandai Namco.

Em 2025, PAC-MAN comemorará seu 45º aniversário com uma variedade de parcerias, ativações e lançamentos. Junte-se à PAC-FAM e acompanhe as últimas notícias e atualizações em nossos canais oficiais: TikTok, X, Instagram, YouTube e Facebook.