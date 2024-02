Banda Yahoo se apresenta na Blue Note em SP

Considerada por muitos a banda de rock mais romântica do Brasil, o Yahoo celebra 35 anos da maneira que mais gosta: nos palcos. A banda tem um encontro marcado com os paulistanos em 17 de fevereiro, com o Baile do Yahoo, a partir das 22h30, na Blue Note São Paulo – referência entre as melhores casas de show do mundo.

Esse show está chegando para embalar, fazer dançar e emocionar. A banda traz ao palco, além de seus sucessos, como “Mordida de Amor”, “Anjo”, “Caminhos de Sol” e “Hey Jude”, todos temas de novelas da Globo, o melhor e mais energético pop rock nacional e mundial dos anos 80 e 90. O Yahoo promete não deixar ninguém parado nas quase duas horas de espetáculo. No Baile do Yahoo da Blue Note São Paulo, a banda também tem a honra de contar com o auxílio luxuoso dos talentosos Toni Platão e Markinhos Moura para animar ainda mais a festa.

Com os fundadores Zé Henrique (voz e baixo), Marcelão (bateria) e os virtuosos Rodrigo Novaes (guitarra e vocal) e Léo Mendes (teclados, violão e vocal), o palco sempre será a casa da banda. E nessa esteira de celebração de 35 anos, o Yahoo lança em 2024 o primeiro álbum autoral após dez anos, incluindo a canção “Entre o Espinho e a Flor”, parceria inédita da banda com o hitmaker Paulo Massadas. Que venham mais 35 anos! Vem se emocionar com o Yahoo!

Show Baile do Yahoo

Local: Blue Note Rio

Participações: Toni Platão e Markinhos Moura

Data: 17/02/24

Endereço: Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Abertura da casa: 19h

Início do evento: 22h30

Classificação: +18