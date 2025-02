Banda Yahoo leva a sua turnê acústica para teatros do Brasil em 2025

Conhecida como a banda de rock mais romântica do Brasil, o Yahoo promete emocionar o público em 2025 com uma turnê especial em formato acústico. A banda, que marcou gerações com sucessos como “Mordida de Amor” e “Caminhos de Sol“, e mais de dez temas de novelas, revisita sua trajetória com novos e delicados arranjos, levando seus maiores hits de forma diferente para teatros de todo o país.

Turnê acústica será expandida após sucesso no Rio de Janeiro

Após o sucesso das apresentações acústicas no Rio de Janeiro em 2024, com casas lotadas e uma conexão intensa com o público, a banda decidiu expandir esse formato para novas cidades. A turnê acústica vai acontecer paralelamente aos shows elétricos, garantindo aos fãs diferentes experiências musicais.

“O acústico sempre fez parte da essência do Yahoo. Nossas músicas nascem no violão e depois ganham a energia elétrica do rock, que é a nossa marca registrada. Esse formato nos permite uma conexão ainda mais direta com o público”, explica Zé Henrique, vocalista e baixista da banda.

Repertório e novas parcerias para 2025

Para o baterista Marcelão, a experiência traz uma atmosfera nostálgica e envolvente. “As canções, muitas delas compostas no violão, revelam sua alma nesse formato mais intimista. A resposta do público foi incrível, e queremos proporcionar essa emoção para todo o Brasil”, destaca.

A nova configuração de palco conta com dois violões, o baixo com sonoridade mais suave e a bateria tocada com baquetas mais leves, criando um ambiente aconchegante e envolvente para cada canção. O repertório inclui versões repaginadas dos clássicos do Yahoo, como “Mordida de Amor“, “Anjo“, “Caminhos de Sol” e “Hey Jude“.

Além da turnê acústica, a banda continua celebrando seus mais 35 anos de carreira com os shows elétricos e o lançamento do álbum “O Agora é Real“, pela produtora e gravadora Kuarup. O projeto traz parcerias especiais, como “Entre o Espinho e a Flor“, com Paulo Massadas, “Lunático“, com Jonas Myrin (colaborador de Barbra Streisand, Céline Dion e Andrea Bocelli), “Sorte no Amor“, com Paulo Ricardo, e “Caminhos de Sol“, com a dupla Marcos & Belutti. Todas essas faixas já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Com o legado de uma das bandas mais marcantes do rock nacional, o Yahoo segue inovando e emocionando o seu público.