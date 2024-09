Banda Yahoo lança single Sorte no Amor, parceria inédita com o astro Paulo Ricardo

O novo single da banda Yahoo, Sorte no Amor, já está disponível nas plataformas digitais. A música é uma parceria inédita com o astro Paulo Ricardo e faz parte do primeiro álbum autoral da banda em dez anos, O Agora é Real, que celebra os 35 anos do Yahoo e chega ao mercado neste segundo semestre pela produtora e gravadora Kuarup. Os singles Entre o Espinho e a Flor, parceria com Paulo Massadas, e Lunático, com o cantor, músico e compositor sueco Jonas Myrin (Barbra Streisand, Céline Dion, Andrea Bocelli), também já estão disponíveis.

Considerado por muitos a banda de rock mais romântica do Brasil, o Yahoo é formado pelos fundadores Zé Henrique (voz e baixo) e Marcelão (bateria e percussão), e os talentosos Rodrigo Novaes (guitarra e vocal) e Léo Mendes (teclados, violão e vocal). Contar com a caneta do poeta e músico Paulo Ricardo em Sorte no Amor foi uma experiência incrível para a banda, enriquecendo muito a canção e dando consistência ainda maior ao álbum. “Em poucas horas a música foi feita, dentro de uma pegada blues. Então, logo pensamos no Paulo Ricardo, parceiro de longa data, poeta de mão cheia, para desenvolver a letra. O resultado ficou incrível, da forma que só o Paulo saberia fazer”, conta com entusiasmo o baterista Marcelão.

Musicalmente, Sorte no Amor é uma canção repleta de elementos que desde sempre fizeram parte do DNA do Yahoo, com influências que vão desde Bon Jovi até o sertanejo brasileiro. “O arranjo parecia já estar pronto, fluindo de maneira tão natural que nos deixou confiantes. A gente foi tocando e os elementos foram se encaixando de uma maneira bem orgânica. Esperamos que a galera curta, já que ficamos muito satisfeitos com o resultado”, destaca o vocalista Zé Henrique.

O novo álbum O Agora é Real, com onze canções inéditas, conta com participações de grandes parceiros e amigos. Além de Paulo Ricardo, Paulo Massadas e Jonas Myrin, vem muito mais por aí, como a cantora e compositora Ana Vilela numa parceria autoral da banda com a sublime Roberta Campos. “Todo trabalho autoral é uma fotografia do momento. Nesse álbum nós nos sentimos mais livres e criativos do que nunca, numa espécie de retorno às origens da banda. A conferir…”, diz Marcelão.