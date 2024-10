Banda Yahoo apresenta show acústico no Rio de Janeiro

No dia 30 de outubro, a partir das 19h, a banda Yahoo sobe ao palco do Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro, para dar continuidade ao show em formato acústico, como parte do evento Giro Cultural. Conhecida como a banda de rock mais romântica do país, o Yahoo apresenta ao público novas versões de seus maiores sucessos. Após a estreia em Vila Kennedy, em 16 de outubro, a banda se apresentará no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, e está confirmada no Teatro Artur Azevedo, em Campo Grande, no dia 26 de novembro.

A ideia de trazer o formato acústico é valorizar ainda mais as canções, permitindo uma conexão mais direta com o público. “A alma do nosso repertório é criada de forma acústica. Nossas canções nascem no violão, e essa essência sempre esteve presente. Só depois adicionamos a energia elétrica do rock, que é a marca registrada do Yahoo”, explica Zé Henrique, vocalista e baixista da banda.

A formação de palco para o show acústico conta com dois violões, baixo com sonoridade mais suave e bateria tocada com baquetas leves, criando um ambiente musical mais intimista e envolvente. O setlist traz adaptações dos grandes sucessos do Yahoo, como “Mordida de Amor”, “Anjo”, “Caminhos de Sol” e “Hey Jude”.

Para o baterista Marcelão, esse show é uma oportunidade de resgatar o clima de “violão e fogueira”, aquele momento em que todos cantam juntos, sintonizados com a essência das canções. “Esses shows em teatros aqui no Rio serão uma experiência única para nós e para o público. Queremos que todos cantem e se emocionem junto com a gente, como tem acontecido nos últimos 35 anos em todos os nossos shows”, diz Marcelão.

Além do show acústico, a banda Yahoo continua na estrada com a turnê que celebra seus 35 anos de carreira e, ainda neste segundo semestre, lança o álbum “O Agora é Real”, pela produtora e gravadora Kuarup. Os singles “Entre o Espinho e a Flor”, uma composição em parceria com Paulo Massadas, “Lunático”, com o cantor, músico e compositor sueco Jonas Myrin (Barbra Streisand, Céline Dion, Andrea Bocelli), “Sorte no Amor”, com o astro Paulo Ricardo, e “Caminhos de Sol”, com a dupla Marcos & Belutti, já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Serviço:

YAHOO ACÚSTICO NO GIRO CULTURAL

16 de outubro de 2024

Local: Teatro Mário Lago, Vila Kennedy

Endereço: Rua Jaime Redondo, 2 – Vila Kennedy, RJ

Horário: 19h

Ingressos: R$ 5 (inteira), R$ 2,50 (meia)

30 de outubro de 2024

Local: Teatro Armando Gonzaga, Marechal Hermes

Endereço: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 – Marechal Hermes, RJ

Horário: 19h

Ingressos: R$ 5 (inteira), R$ 2,50 (meia)

26 de novembro de 2024

Local: Teatro Artur Azevedo, Campo Grande

Endereço: Rua Victor Alves, 454 – Campo Grande, RJ

Horário: 19h

Ingressos: R$ 5 (inteira), R$ 2,50 (meia)