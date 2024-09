Banda Tutti Frutti e Luiz Carlini celebram mais de 40 décadas do álbum Fruto Proibido no Sesc Santo André

Dia 14 de setembro, o teatro do Sesc Santo André receberá o show da banda Tutti Frutti e Luiz Carlini. A apresentação celebra os mais de 45 anos do álbum Fruto Proibido, que será tocado na íntegra. O público poderá vivenciar junto a banda os sucessos que fizeram parte da história do rock brasileiro nos anos 70, como “Agora Só Falta Você”, “Ovelha Negra” e “Luz Del Fuego”.

Luiz Carlini, guitarrista e líder original da banda Rita Lee & Tutti Frutti, conduz a apresentação. Com uma carreira que começou nos anos 60 como roadie dos Mutantes, Carlini se tornou uma figura importante no cenário do rock nacional, trabalhando com artistas como Guilherme Arantes, Erasmo Carlos e Marcelo Nova.

Formada em 1973, a banda lançou vários álbuns em colaboração com Rita Lee, incluindo Fruto Proibido, considerado um marco na música brasileira. Após a separação da banda em 1978, Carlini continuou ativo na cena musical, mantendo o legado do Tutti Frutti.

Luiz Carlini e a banda Tutti Frutti sobem ao palco do Sesc Santo André para tocar Fruto Proibido na íntegra, celebrando mais de quatro décadas desse álbum marcante. Essa apresentação oferece uma rara oportunidade de vivenciar ao vivo a essência do rock brasileiro dos anos 70, em um encontro com a história da música nacional.

Programação:

Tutti Frutti e Luiz Carlini

A banda Tutti Frutti, liderada pelo guitarrista Luiz Carlini, celebra mais de quarenta décadas de carreira com um show especial, tocando o aclamado álbum “Fruto Proibido”, gravado ao lado de Rita Lee. Carlini, que fundou a banda em 1973, traz ao palco grandes sucessos desse período.

Dia 14/9, sábado, das 19h às 20h30

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

12 anos – Autoclassificação

Teatro

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André