Banda The Vaccines faz show em SP em novembro

A banda inglesa The Vaccines, fenômeno do indie britânico dos anos 2010, volta ao Brasil para uma apresentação no dia 21 de novembro deste ano. O show acontece no Cine Joia, no centro de São Paulo, com ingressos à venda pela plataforma Ingresse.

Os bilhetes saem a partir de R$ 320 na modalidade inteira e R$ 170 na modalidade lote social, que pede a doação de 1 kg de alimento não perecível. No camarote, os valores vão de R$ 195 a R$ 370. A abertura da casa acontece às 20h, com horário do show marcado para 21h.

A banda foi formada em Londres em 2010, liderada pelo compositor, guitarrista e vocalista Justin Young. O álbum de estreia do grupo, “What Did You Expect from The Vaccines?”, foi lançado em 2011 e muito aclamado por críticos e fãs. Músicas como “Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)”, “Blow It Up”, “Post Break-Up Sex” e o hit “If You Wanna” se tornaram hinos em festivais alternativos.

No ano seguinte a banda lançou o disco “Come Of Age”, que inclui sucessos como “I Always Knew” “All In Vain” e “Teenage Icon”.

Depois de “English Graffiti”, em 2015, “Combat Sports”, em 2018, e “Back In Love City”, em 2021, o grupo lançou em janeiro de 2024 seu sexto álbum, intitulado “Pick-Up Full Of Pink Carnations”.

A banda vem ao Brasil pelo selo e produtora Balaclava Records, que também trouxe nomes como King Krule, Tortoise, Gong e já anunciou os shows internacionais de Karate, Elephant Gym, DIIV, bar italia, Crumb e The Smashing Pumpkins.