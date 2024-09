Banda soteropolitana Flerte Flamingo apresenta novos trabalhos no palco do MIS

Na edição de setembro, o programa Estéreo MIS recebe a banda soteropolitana Flerte Flamingo, que apresenta uma formação de rock clássico misturada com referências brasileiras, em especial baianas, como o samba-reagge, o ijexá e o samba raiz. O show acontece no dia 27, às 21h, e os ingressos custam de R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira), com vendas pela bilheteria física do Museu e pela plataforma online Megapass.

A banda movimentou a cena de música independente em Salvador, com o seu show Festa do Sindicato, onde dividiu o palco com outras bandas baianas até os músicos se mudarem para São Paulo para produzir seu novo álbum. No MIS, o grupo apresenta seus trabalhos mais recentes, nos quais brincam com os elementos do psicodélico e do carnavalesco. As músicas inéditas compõem seu novo álbum, ainda sem data de lançamento.

“Tocar no MIS nos deixa muito honrados, principalmente pela oportunidade de deixar guardado no acervo da instituição o pequeno legado da nossa trajetória até aqui”, afirma Passovi, vocalista da banda. “Agora que estamos no início de uma nova fase, renovando o repertório, finalizando um álbum, dar o pontapé inicial dessas novas canções no Estéreo MIS dá uma sensação de solidez a esta etapa. Torna tudo mais especial do que seria se fosse apenas um primeiro show com repertório novo.”

A banda, formada pelos músicos Leonardo Passovi, Igor Quadros, Bruno Mattos e Gustavo Cravinhos, está bem curiosa para a reação do público às músicas novas, que trazem um som bem diferente do que eles já apresentaram até hoje. “É lá no auditório do museu que a gente vai pela primeira vez medir a temperatura dessas canções no ouvido do público”, afirma Passovi, que garante que o repertório não deixará de fora canções mais antigas do grupo. “A gente vê essa apresentação como uma oportunidade de registrar o que significou Flerte Flamingo até aqui, em matéria de som, mantendo a coesão dentro de toda sua pluralidade.”

Serviço | Estéreo MIS – Flerte Flamingo

Local: Auditório MIS (172 lugares)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 27.09, às 21h

Ingresso: R$30,00 (inteira), R$15,00 (meia) | Venda de ingressos na bilheteria do MIS e pela plataforma online Megapass

Classificação indicativa: livre