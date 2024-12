Banda Sinfônica da EMARP emocionou o público em concerto “Noite de Rock”

A Banda Sinfônica da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) emocionou o público durante o concerto “Noite do Rock”. Em duas sessões lotadas, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, a apresentação valorizou o trabalho e talento dos artistas, e aproximou suas famílias e a comunidade ao movimento cultural da Estância.

O concerto teve repertório de canções memoráveis e verdadeiros hinos do rock, que trouxeram junto com suas músicas mensagens emblemáticas. Sob a regência de Bruno Sousa, com regente assistente Lucas Henrique, a orquestra apresentou alguns dos maiores sucessos internacionais e nacionais com canções do Metálica, Beatles, Queen e até Legião Urbana.

Milena Tonetti, diretora da EMARP, lembrou que o evento é uma oportunidade de promover os talentos e as ações culturais ribeirão-pirenses. “Essa é a valorização da Banda Sinfônica, que, com seu profissionalismo, realiza espetáculos belíssimos, que sempre encantam a todos. Essa é uma tradição importante, que oferece ao público a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho da Banda”, ressaltou.

A Banda Sinfônica tem 46 componentes que emocionam o público com seus instrumentos. Criada há quase 15 anos, o grupo está vinculado à EMARP, Escola Municipal de Artes da Prefeitura de Ribeirão Pires.