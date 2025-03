Banda Sinfônica da EMARP emociona público em Tributo ao Rock

O concerto da Banda Sinfônica da EMARP, intitulado “Tributo ao Rock”, marcou as celebrações dos 71 anos de Ribeirão Pires na noite de quarta-feira (19), na Vila do Doce. Apesar da chuva, o público compareceu para prestigiar a apresentação gratuita, que trouxe um repertório recheado de clássicos do rock nacional e internacional.

Clássicos do rock emocionam público

O concerto encantou os presentes com sucessos de Queen, Beatles, Metallica, Coldplay e Legião Urbana, interpretados por um grupo de 50 músicos sob a regência de Bruno Sousa e Lucas Henrique. Famílias e fãs do rock prestigiaram o evento, como Roberta Almeida e Amilcar, que vieram de Santo André especialmente para o show.

“Estou empolgada para ouvir Legião Urbana, uma das minhas bandas favoritas”, disse Roberta.

Homenagem à cidade e valorização da cultura

O prefeito Guto Volpi destacou a importância do concerto e o talento dos músicos da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP).

“Tenho orgulho pela contribuição cultural da banda para a cidade”, afirmou o prefeito.

O espetáculo foi encerrado com um bis de um clássico de Bon Jovi e a execução de “Parabéns para você”, em homenagem ao aniversário da cidade.

Com 15 anos de trajetória, a Banda Sinfônica da EMARP, mantida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, reforça o compromisso da administração municipal em promover eventos que valorizam a história e a identidade local, proporcionando experiências memoráveis à população.