Banda Seu Desejo se destaca no novo lançamento de Solange Almeida

A música “Amor em Alto Nível”, com participação da Banda Seu Desejo, acaba de ser lançada e já está disponível em todas as plataformas digitais. A canção integra o novo DVD de Solange Almeida, 50/50, gravado ao vivo na Arena Castelão, em Fortaleza, em dezembro de 2024. Com um estilo forró romântico, a música celebra a intensidade de um amor perfeito, abordando o desejo de eternizar os momentos de paixão e conexão entre o casal.

A Banda Seu Desejo, que tem conquistado o Brasil com seu forró autêntico e envolvente, se une a Solange Almeida nesta colaboração especial, trazendo um toque único à canção. A parceria é mais um marco na trajetória da banda, que segue se destacando como uma das maiores forças do forró romântico. Além disso, a cantora Yara Tchê, integrante da banda, também se destaca ao marcar presença no DVD de Flay, ex-BBB e campeã do The Masked Singer Brasil, com uma música ainda inédita.

Com 2.334.101 ouvintes mensais no Spotify e em constante ascensão, a Seu Desejo segue quebrando barreiras e se expandindo para novos horizontes. Preparando-se para o lançamento de sua label “Desejando” em 2025, com a primeira data confirmada para o dia 7 de fevereiro, no tradicional Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. O Festival Desejando é apenas o começo de uma agenda repleta de novidades para 2025, com o grupo preparando mais lançamentos e surpresas para os fãs de todo o Brasil.