Banda Seu Desejo leva label ‘Desejando’ ao Rio de Janeiro

A Banda Seu Desejo segue conquistando o Brasil com seu forró romântico e um dos projetos mais inovadores do gênero: a label Desejando. No dia 15 de março, o grupo desembarca no Rio de Janeiro para uma apresentação especial no Espaço Hall, prometendo uma experiência única para os “Desejeiros”. O evento, que já teve uma estreia de sucesso em São Paulo, chega à capital fluminense com um formato diferenciado: três horas ininterruptas de show e um repertório repleto de sucessos.

Comandada pelas vozes marcantes de Yara Tchê e Alessandro, a label Desejando é um festival itinerante que percorre o Brasil levando emoção e nostalgia. O público pode esperar um setlist que mistura hits recentes e clássicos da banda, incluindo o bloco especial “Baú da Desejo”, onde são relembradas canções que marcaram época. No show do Rio de Janeiro, os fãs também vão curtir as músicas do DVD Nosso Tempo é Agora, gravado em Fortaleza, que acaba de completar um ano desde sua captação. O projeto atingiu marcas impressionantes, com mais de 210 milhões de visualizações no YouTube, o hit Cama de Solteiro ultrapassando 52 milhões de views, o sucesso Beijos, Blues e Poesia viralizando nas redes, além de 10 faixas em alta no Instagram. No Spotify, a banda soma mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais, consolidando-se como a mais ouvida do segmento.

Com uma ascensão meteórica, Seu Desejo tem cravado seu nome na história do forró romântico, ultrapassando grandes nomes do gênero como Calcinha Preta e Limão com Mel. O festival Desejando é um reflexo desse sucesso, proporcionando uma experiência intensa para os fãs e reunindo gerações em uma noite inesquecível.

Depois da edição carioca, a label segue para novas capitais, com shows confirmados em João Pessoa (PB) no dia 5 de abril e Fortaleza (CE) em maio.

Serviço:

Festival Desejando | Banda Seu Desejo

Local: Espaço Hall – Rio de Janeiro

Data: 15 de março de 2025

Horário: A partir das 22h

Ingressos: Disponíveis em www.uhuu.com