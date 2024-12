Banda Seu Desejo celebra sucesso do “Festival Desejando” com noite inesquecível em Petrolina

No último sábado (7), a banda Seu Desejo encerrou o calendário de 2024 do Festival Desejando em grande estilo, em Petrolina (PE), sua cidade natal. O evento, realizado no tradicional Pátio de Eventos, reuniu mais de 15 mil fãs em uma celebração emocionante da música brasileira.

Além da apresentação de Seu Desejo, anfitriões do festival, o público presenciou performances inesquecíveis da banda Calcinha Preta e das duplas Mari & Raiane e Ricardinho & Glaucia. “Finalizamos a última edição do Festival Desejando do ano em casa de forma espetacular. Petrolina nos recebeu com muito carinho, e mais de 15 mil desejeiros se reuniram e criaram uma atmosfera de pura intensidade e emoção que se estendeu até o amanhecer, foi simplesmente indescritível“, celebrou a banda.

Desde sua estreia em 2023, o Festival Desejando, uma parceria com a Camarote Shows, tem se destacado como um dos maiores eventos itinerantes de forró romântico do país, atraindo multidões por onde passa. A label reforça a conexão da banda com os fãs e trouxe uma infraestrutura de excelência para o público de Petrolina.

Formada por Yara Tchê e Alessandro Costa, a banda Seu Desejo é reconhecida nacionalmente pelo seu estilo marcante de forró romântico. Com 2,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o grupo pernambucano tem consolidado sua força no cenário musical brasileiro. A banda segue colhendo os frutos do fenômeno “Beijos, Blues e Poesia”, que soma 14,5 milhões de reproduções no Spotify e 12 milhões de criações no Reels e TikTok, com impressionantes 30 bilhões de visualizações.