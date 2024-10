Banda Seu Desejo celebra 3 milhões de visualizações com ‘Diga Sim Pra Mim’, em parceria com Wesley Safadão

A banda Seu Desejo comemora a marca de 3 milhões de visualizações de sua música “Diga Sim Pra Mim” no YouTube! A regravação, que conta com a participação especial de Wesley Safadão, conquistou fãs por todo o Brasil nos anos 2000 e é considerada uma das maiores músicas de forró romântico. “Diga Sim Pra Mim” é uma celebração do amor e da paixão, que reflete a essência emocional que permeia o trabalho da banda.

Além disso, o grupo pernambucano Seu Desejo, liderado por Yara Tchê e Alessandro Costa, lançou recentemente o clipe da versão estendida de “Beijos, Blues e Poesia”. Desde seu lançamento em julho, a canção se tornou um dos maiores sucessos do grupo, figurando entre as mais tocadas do país. Com mais de 8,5 milhões de reproduções no Spotify e 30 bilhões de visualizações nas redes sociais, “Beijos, Blues e Poesia” viralizou e foi indicada ao Prêmio Multishow na categoria “Forró/Piseiro do Ano”.

Com um repertório carregado de emoção e grandes sucessos, Seu Desejo é a banda perfeita para quem busca viver momentos inesquecíveis ao som do forró romântico. Em cada apresentação, Yara Tchê e Alessandro Costa provam que a música é capaz de unir corações e criar memórias que duram para sempre.