Banda Seu Desejo arrasta multidão em Crateús (CE)

A Banda Seu Desejo conquistou mais uma cidade na noite do dia 3 ao se apresentar em Crateús, no Ceará. O show que aconteceu para lotação máxima de público, confirmou a força crescente da banda no cenário nacional, com uma performance eletrizante que contagiou os fãs do início ao fim. A energia da multidão foi pura vibração, marcando mais um marco significativo na agenda de carnaval da banda, que vem arrastando multidões por onde passa.

A Banda Seu Desejo segue com uma agenda intensa de Carnaval, levando os seus maiores sucessos do forró romântico para diversas cidades brasileiras. Após o show de Crateús, a banda seguiu com apresentações em Quixadá e Beberibe, também no Ceará, na última segunda-feira (04), e fecha a agenda de carnaval no dia 08 de março, em Horizonte (CE).

Com um público crescente e uma conexão cada vez mais forte com os fãs, a banda continua sendo um dos maiores fenômenos da música brasileira, consolidando-se como a mais ouvida do forró no Spotify. Seu Desejo está, sem dúvida, se tornando um dos maiores nomes do gênero no Brasil.