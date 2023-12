Banda Radio Taxi Inicia turnê comemorativa no Bar Brahma

Iniciando a turnê comemorativa aos 40 anos de carreira, a banda Rádio Táxi celebra também as quatro décadas do clássico “Eva” – composição de Umberto Tozzi/ Giancarlo Bigazzi – Versão – Marcos Ficarelli, lançada pela banda em 1982. A faixa com inúmeras regravações é sucesso até os dias de hoje.

O ponto de partida escolhido para o início da turnê é o Bar Brahma – SP , no dia (09/12), trazendo para o palco convidados especiais, entre eles o vocalista Willie de Oliveira, que deu voz pela primeira vez ao grande sucesso “Eva”.

O bar Brahma foi eleito para a primeira apresentação por representar essa banda paulista, afinal é um dos locais mais turísticos da cidade e por ter feito parte de vários momentos incríveis da história da Radio Taxi.

No setlist podemos destacar os sucessos: “Garota Dourada”, Sanduíche de Coração”, “Rádio Ligado “, “Você se Esconde”, “Um Amor de Verão”, “Convite ao Prazer” “Quero que Tudo vá para o Inferno”, “Dentro do Coração”, entre outros.

“Estamos muito felizes com essa turnê comemorativa, são 40 anos de banda e da música “Eva”. Na verdade, parece que foi ontem que gravamos esse som com a voz de Willie de Oliveira, o tempo passou rápido demais”. Comenta Gel Fernandes, baterista e um dos fundadores da banda juntamente com Wander Taffo, Lee Marcucci e Willie de Oliveira.

Na formação atual do Rádio Táxi, o baterista Gel Fernandes convidou para ingressar nessa história o cantor e compositor Betto Luck como vocal, Miltinho Romero na guitarra, Flávio Fernandes (sobrinho do baterista) nos teclados e Fabio Zaganin no baixo.

Confira a agenda de shows pelas redes sociais da banda.

Para saber mais acesse:

Instagram: @bandaradiotaxi

Facebook: @bandaradiotaxi

Serviço

Radio Taxi

09.12.2023

Bar Brahma – Av. São João 677 – Centro – SP

Horário: 22h30

Ingressos: www.totalacesso.com/events/barbrahma