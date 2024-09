Banda QuatroK lança o clipe da música “Antissocial”

A banda QuatroK está animada com o lançamento do clipe da música “Antissocial”, quarto lançamento do grupo.

A música, escrita pelo guitarrista e vocalista Henrique Bonadio, combina uma energia animada e dançante com uma história de amor um tanto quanto frustrada. “Este single passa exatamente essa mensagem, de que mesmo que nem tudo dê certo, é importante levar as coisas de um jeito leve. Acho que a galera vai se identificar bastante”, idealiza ele.

No comando da bateria do grupo, Lucca Omura acrescenta que foi um prazer criar as batidas para a faixa. “Foi muito divertido pensar em como a bateria poderia compor ‘Antissocial’. A ideia foi fazer com que ela realmente trouxesse essa energia alegre, dançante e com um toque de humor na forma de contar essa história. Fora isso, tem um refrão chiclete e que faz todo mundo se mexer”, avalia Lucca.

Já o vocalista Pedro Miranda, que foi responsável pela composição da música “Céu de Brigadeiro, destaca uma conexão pessoal da música com a vida cotidiana. “’Antissocial’” é uma música que fala uma realidade que muitos dos nossos amigos vivem, mas nenhum deles quer mostrar. É divertida e diferente e a gente que o público curta muito”, afirma.

Atualmente, a banda já também os singles “Lobo Mau (Vilão)” e “Finge Que Me Adora” e soma mais de 1 milhão de streamings só no Spotify. O vocalista Théo Medon elogia o arranjo da nova faixa, que promete envolver o público. “Antissocial” tem um arranjo muito envolvente, que dá vontade de dançar sempre que você ouve. Além de uma letra muito divertida, uma história de amor frustrada, que vai fazer muita gente se identificar. “A gente espera que o público se divirta muito com essa faixa”, diz Théo.