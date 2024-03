Banda Planta e Raiz faz show acústico em Santos

A banda Planta e Raiz traz o melhor do reggae para o palco do Arena Club, em Santos, no próximo dia 5, a partir das 22 horas. Em versão acústica, os músicos comemoram mais de 25 anos de estrada. Quem abre o show é o grupo Trevo, reforçando ainda mais o groove durante a noite.

Referência no reggae brasileiro, a banda formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria) traz no repertório clássicos como ‘Dois Passos do Paraíso’, ‘Com Certeza’, ‘Oh, Chuva’ e ‘Aquele Lugar’.

Na estrada com acústico desde 2022, a banda já registrou em vídeo o show que revisita toda a carreira e também apresenta canções inéditas. Captado em São Paulo, a noite foi recheada de sucessos e participações de Maneva, Armandinho, Vitor Kley e outros.

Juntos desde 1998, o grupo já vendeu mais de 500 mil discos, além de ter sido a primeira banda de reggae nacional a tocar no festival Lollapalooza 2023, reunindo 14 mil pessoas em Interlagos para celebrar o gênero musical.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Articket. Os preços da entrada variam entre R$ 50 a R$ 220.

O Arena Club fica na Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias.

Serviço

Acústico Planta e Raiz

Abertura: Banda Trevo

Data: 05/04 – Sexta-feira

Horário: A partir das 22 horas

Local: Arena Club – Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias.