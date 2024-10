Banda Normalayze: a nova cara do rock brasileiro

O power trio formado por Niko Dias (vocal/baixo), Alex Oliveira (guitarra/baixo/vocal) e Victor Dias (bateria) traz a união de mentes musicais, criando e executando o melhor do rock, hardcore melódico, pop e reggae. Crias da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, os músicos trocaram os games pelos instrumentos e as ruas pelos estúdios, desde os 14 anos, para hoje formarem a banda Normalayze.

Niko Dias é um multi-instrumentista, produtor musical nacional e internacional, videomaker e ator. Com vasta experiência de palco, Niko trabalhou com o diretor Wolf Maya e desenvolveu projetos com renomados nomes como Mingau do Ultraje a Rigor, o produtor/DJ Cuca e Sérgio Afonso Ceo do selo Alma Viva.

Victor Dias, conhecido artisticamente como “Virão” é, além de produtor musical, um talentoso pianista desde os 4 anos. Mas foi nas baquetas que encontrou sua verdadeira paixão, criando ritmos que dão à banda Normalayze seu peso característico.

Alex Oliveira, o “China’, é mestre nas cordas. Navegando entre os rifes de guitarra e o pulso do baixo, fez escola no heavy metal e hard core. Após se apresentar em inúmeros palcos e estúdios com profissionais experientes e bandas consagradas, Alex decidiu contar sua própria história na Normalayze.

O nome da banda vem da inspiração e referência que o “processador de áudio normalize” oferece aos produtores musicais dando a qualidade final que a música exige.

Lançamento – A Normalayze lança seu novo single “Nós Queremos 1 milhão” em todas as plataformas digitais neste dia 18 de outubro. A faixa traz à tona de maneira pulsante e descontraída o desejo e, ao mesmo tempo, a indignação de uma sociedade que não descuida dos problemas do nosso país. Abordando temas da política nacional de maneira divertida e sutil, a música capta a essência de uma geração que busca mudanças e melhorias.

Com o refrão marcante “Nós queremos 1 milhão de dólares”, a banda convida os ouvintes a refletirem sobre os desafios e as aspirações da sociedade brasileira contemporânea. Quem tem ouvidos, ouça o que a Normalayze tem a dizer.

Agenda – Vai ter muito rock nas Noites do Espanto da Roda Rico. Os visitantes do parque estadual Cândido Portinari, que fica anexo ao parque Villa Lobo, além de se divertir na famosa roda gigante, poderão vivenciar uma atmosfera de suspense com personagens aterrorizantes e um ambiente especialmente decorado, além é claro de shows de rock com a banda Normalayze.

Serviço:

Onde: Parque Estadual Cândido Portinari (anexo ao Parque Villa Lobo na Av. Queiroz Filho, 1365, São Paulo.

Datas: Sexta-feira (18) às 19h30; Sábado (19) às 18h; Domingo (20) às 18h; Sábado (26) às 18h e Domingo (27) à s 18h.