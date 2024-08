Banda Mamonas Assassinas O Legado se apresenta no Santo Rock, em Santo André

No próximo sábado (17), às 15h, a banda Mamonas Assassinas O Legado promete animar o público de Santo André com um show repleto de energia e irreverência, características marcantes dos eternos intérpretes de “Vira-Vira”. O evento será realizado no Santo Rock, um dos bares mais tradicionais de rock da região.

O tributo aos cinco jovens de Guarulhos nasceu durante as gravações de “Mamonas Assassinas – O Filme”. “As pessoas mostravam tanto entusiasmo nas redes sociais que começamos a considerar levar essa homenagem também aos palcos. Agora, milhares de fãs têm a oportunidade de reviver os momentos inesquecíveis proporcionados pelos Mamonas”, explica Jorge Santana, CEO da Mamonas Assassinas Produções.

A formação da banda Mamonas Assassinas O Legado conta com Ruy Brissac (vocal), Beto Hinoto (guitarra), Nelson Bonfim (teclado), Willian Falanque (bateria) e Lucas Theis (baixo). Eles estrearam em grande estilo em outubro de 2023, no Vibra São Paulo, para um público de aproximadamente 5 mil pessoas.

Alguns dos momentos mais marcantes da banda incluem uma apresentação ao lado dos canadenses do Simple Plan, que durante sua passagem pelo Brasil prestaram uma homenagem aos Mamonas com a música “Vira-Vira”; uma performance no Rock In Rio Lisboa, diante de 20 mil espectadores; e uma participação no São João do Caruaru, a maior festa junina do Brasil, onde o show foi votado como um dos dez melhores pelo site Caruaru Agora. A banda tem uma agenda cheia para os próximos meses, com apresentações planejadas em várias cidades do Brasil e em outros países.

“O impacto dos Mamonas ainda é muito forte, e dar continuidade ao projeto da banda foi uma forma que nós, familiares, encontramos de manter viva a felicidade que eles trouxeram a tantas pessoas”, finaliza Jorge.

Ainda em 2024, a Mamonas Assassinas Produções tem planos de lançar uma música inédita de Dinho e, no final do ano, apresentar um game, uma série de TV, e trazer de volta aos palcos o espetáculo “O Musical Mamonas”.

Serviço:

Data: 17 de agosto

Abertura da casa: 14h

Horário do show: 15h

Local: Santo Rock

Endereço: Av. Firestone, 1340 – Casa Branca – Santo André – SP

Ingressos