Banda LOWD lança versão ao vivo de “What You Give” com participação de Tha Mello

A banda LOWD lançou nesta sexta-feira, 11 de outubro, a versão ao vivo de “What You Give”, com a participação especial de Tha Mello, cantora que vem se destacando na cena carioca. A faixa faz parte do futuro DVD “What Lurks Inside – A Live Session” e explora a entrega emocional em relacionamentos, questionando o esforço investido em uma relação que, apesar da dedicação, pode não sobreviver.

Segundo Raphael Matheus, guitarrista e vocalista da LOWD, a música reflete sobre os sacrifícios feitos em nome do amor: “Ela levanta questionamentos sobre o quanto nos doamos em uma relação, o quanto lutamos para que ela dê certo, e, mesmo assim, às vezes isso não é suficiente.”

A parceria com Tha Mello neste novo lançamento não é apenas musical, mas emocionalmente significativa. “A presença da Tha nessa música se tornou mais simbólica do que eu imaginava. Vivemos momentos parecidos em nossas vidas, ambos lidando com o luto de relacionamentos, e isso nos aproximou muito”, conta Raphael.

Formada por Raphael Matheus (guitarra e voz), Bruno Cabral (baixo) e Victor Cabral (bateria), a LOWD surgiu em setembro de 2018 e traz influências de bandas como Metallica, Foo Fighters e Slipknot. “A LOWD encontrou na música uma forma de expressar o que sentimos quando as palavras falham. Esse sentimento está muito presente em ‘What You Give’, principalmente agora com a versão ao vivo”, comenta Raphael.

Desde sua criação, a banda tem lançado diversos singles, como “Uncertainty (Acoustic)” e “What You Deserve”, além do álbum What Lurks Inside… (2023) e do EP Confined Thoughts (2020).