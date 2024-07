Banda Lowd lança “Sorrow” ao vivo em show com participação da psicóloga do vocalista

A banda carioca Lowd lançou nesta sexta-feira, 05 de julho, o videoclipe ao vivo da música “Sorrow”, presente no álbum de estreia “What Lurks Inside…”, lançado no ano passado.

A faixa antecede o lançamento do DVD “What Lurks Inside a Live Session”, gravado na tradicional casa de shows da Zona Sul do Rio de Janeiro no dia 17 de setembro de 2023. O evento contou com momentos únicos, como um discurso inicial de Adriana Vinagre, psicóloga do vocalista e guitarrista Raphael Mateus.

Confira “Sorrow”aqui: https://www.youtube.com/watch?v=MHzG5uCHW8w

“Sorrow” aborda o tema da depressão e como lidar com tristezas profundas, além de discutir o uso de medicamentos para “melhorar” e a necessidade de ações além dos remédios. Raphael explicou a ideia de convidar sua própria psicóloga para abrir o show:

“Esse show foi diferente de tudo que já tínhamos feito. Havia uma exposição de artes na entrada do show com as letras das músicas e papéis amassados representando cada arte. Paramos para falar sobre o que as músicas diziam em cada uma delas. Minha psicóloga abriu o show falando um pouco da história dela comigo e com a banda, e o que aquilo representava na minha jornada. Convidei-a para abrir o evento contando seu lado da história sobre como foi me acompanhar durante todos esses anos.”

Sobre a Lowd

O trio formado em 2018 conta com Raphael Matheus (guitarra e voz) e os irmãos Bruno Cabral (baixo) e Victor Cabral (bateria). Entre as principais influências da sonoridade da Lowd estão bandas como Metallica, Foo Fighters, Opeth e Alter Bridge.

Raphael explica que a ideia por trás do conceito de “What Lurks Inside…” é abordar os sentimentos humanos – sejam eles bons ou ruins – que espreitam o interior de cada pessoa.

“O disco adentra as profundezas da saúde mental como tema central. Quem ouve é conduzido pelos desafios da percepção da realidade, morte e a incessante busca pelo significado da vida. Cada canção desvenda uma fase da trajetória desse protagonista, culminando na visão metafórica da árvore que sangra diferentes sentimentos, que está na capa do álbum. As letras surgiram a partir do momento em que descobri que tinha depressão”, explicou.