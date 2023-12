Banda Kubo Mágico sobe ao palco do ‘Música no Brisa’ neste domingo (17)

O ‘Música no Brisa’ fará uma viagem no tempo. Neste domingo (17), a partir das 19 horas, acontece o show da banda Kubo Mágico. A apresentação é uma homenagem aos Mamonas Assassinas, grupo que marcou a década de 1990. A atração gratuita ocorre na Praça de Alimentação do empreendimento.

A banda Kubo Mágico é formada por Raphael Mattos (vocal e guitarra), Tatiana Assis (vocal), Alex Brasil (vocal e baixo) e Fernando Faustino (bateria). No repertório, os maiores sucessos dos Mamonas.

“Esse show é uma forma de manter viva a história de um grupo que fez parte de toda uma geração, além de fazer a alegria das pessoas que passarem pelo mall”, destaca Viviane Morimoto, gerente de marketing do Brisamar Shopping.

Serviço:

Música no Brisa – Banda Kubo Mágico

Data: 17 de dezembro

Local: Praça de Alimentação do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365, Centro, São Vicente/SP.

Horário: 19 horas

Entrada: Gratuita