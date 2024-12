Banda EVA anuncia shows do pré-Carnaval 2025

Em clima de expectativa para o Carnaval, a Banda EVA vai circular pelo país, levando a sua energia única a diferentes estados. A primeira parada será no dia 10 de janeiro (sexta), em Recife, capital pernambucana. No dia seguinte, 11 de janeiro (sábado), o público de Alagoas poderá conferir todos os sucessos da banda na festa “Massayó Verão 2025”.

Para fechar essa primeira série de prévias em grande estilo, o EVA agita o público da capital baiana, no dia 16 de janeiro, em uma celebração especial no dia do Senhor do Bonfim. A banda será uma das grandes atrações da festa “Viva Bonfim”, ao lado de Xand Avião e Henry Freitas, na Bahia Marina, em Salvador, a partir das 16h. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Ticket Marker (https://vendas.ticketmaker.com.br/?ct=3970&cl=210).

Mais perto do Carnaval, no dia 22 de fevereiro (sábado), o EVA segue na sua maratona de confetes e serpentinas, e desembarca em Florianópolis. Na Avenida Beiramar do Estreito, o trio elétrico promete fazer o público ferver com muita música, corda e abadá.

Para encerrar com chave de ouro, no dia 23 de fevereiro (domingo), o Bloco Beleza Rara — inspirado no clássico que marcou gerações — invade mais uma vez as ruas da cidade de São Paulo. “Estamos muito animados para o verão 2025. Será um pré-Carnaval especial, do ano em que se celebra os 40 do Axé e os 45 do Grupo Eva. Vamos agitar o Brasil de Norte a Sul”, promete Felipe Pezzoni, vocalista da banda EVA.

Serviços:

10 de janeiro – Recife

11 de janeiro – Alagoas

16 de janeiro – Salvador

22 de fevereiro – Florianópolis

23 de fevereiro – São Paulo