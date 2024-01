Banda do Peru 2024: o melhor esquenta de carnaval do ABC 

O evento acontecerá no dia 3 de fevereiro, das 12h às 18h, na Quadra Tropical do Clube Atlético Aramaçan. Os valores dos ingressos são de R$90,00 para associados e R$120,00 para não associados.

Para adquirir seu ingresso, dirija-se ao Departamento Social do CAA, localizado no 3º andar do prédio administrativo. O horário de funcionamento para a compra é de terça a quinta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30. Na sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 16h30.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato através do WhatsApp: (11) 97616-4065. Ou pelo telefone (11) 4972-8206.

Garanta o seu ingresso e prepare-se para uma noite repleta de música, diversão e momentos inesquecíveis com a Banda do Peru 2024! Não perca essa oportunidade única de celebrar o esquenta de carnaval em grande estilo!