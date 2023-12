Banda do Papai Noel é atração especial no Mercadão de SP

Quem visitar o Mercado Municipal Paulistano nos próximos dois sábados terá um ingrediente a mais para saborear. Além dos já tradicionais lanches de mortadela e pastéis de camarão e bacalhau, os ouvidos também serão saciados. A banda do Papai Noel vai percorrer os corredores do prédio histórico com temas natalinos e músicas que despertam o bom humor e simpatia de quem visitar o Mercadão.

Os músicos se apresentarão com instrumentos de sopro e percussão. A música vai reverberar por entre as mais de 290 lojas e encher o local de alegria e empatia. O evento é uma iniciativa da Mercado SP, concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal Paulistano e do Mercado Kinjo Yamato, com patrocínio da Coca-Cola e apoio institucional da Prefeitura de São Paulo e SP Regula.

As apresentações vão acontecer nos dias 09 e 16 de dezembro, às 11h e 12h40. Aldo Bonametti, CEO da Mercado SP, valoriza a conexão com empresas conceituadas para movimentar as ruas do Mercadão. “Estamos sempre atentos a movimentos que atraiam ainda mais o público e valorizem a cultura do Mercado. O Natal é um momento de união e celebração e trazer a banda do Papai Noel nesta iniciativa com a Coca Cola nos deixa empolgados e de olho em novas celebrações que enaltecem a nossa marca”, finalizou o executivo.

Serviço:

Banda do Papai Noel no Mercadão

Quando: nos dias 09 e 16 de dezembro

Horário: às 11h e às 12h40

Entrada: grátis

Endereço: Mercado Municipal de São Paulo – Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 6h às 18h; aos domingos e feriados, das 6h às 16h.