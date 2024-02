Banda do Candinho desfila nesta quarta-feira (7) com grande festa no Bixiga

Uma homenagem a arte irreverente do dramaturgo José Celso Martinez Correa, o Zé Celso, e a defesa de organizações que trabalham pelo combate à fome são os temas que estarão em destaque no desfile da Banda do Candinho neste ano de 2024, que acontece no dia 7 de fevereiro a partir das 19h, no bairro do Bixiga, em São Paulo.

Com as tradicionais marchinhas e frevos carnavalescos, além das famosas passistas, uma banda musical e bateria afinadas, garantirão muita animação no desfile que é famoso por atrair multidões. O desfile deste ano contará também com outras atrações. A presença do bloco Filhos do Zé, formado por integrantes do Teatro Oficina, espaço cultural icônico no Bixiga, fundado por Zé Celso. E a participação especial da Academia de Capoeira Quilombola de Luz.

A Banda do Candinho, um dos blocos pioneiros do carnaval de rua paulistano, comemora 40 carnavais e 42 anos de existência e resistência, como afirma o presidente Candinho Neto, que é jornalista, fundador da Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo/ABASP e tão icônico quanto o bloco. “Nascemos na rua Major Quedinho, na redação do antigo jornal Popular da Tarde (que depois e tornou o Diário Popular) e desde então em meio aos desafios, nunca deixamos de executar a proposta maior, levar para as ruas e para a população a arte e a alegria do carnaval, de forma gratuita e democrática”, afirma.

Democratizar a arte era também uma das maiores bandeiras do teatrólogo Zé Celso, que morreu no ano passado e será o grande homenageado no desfile da Banda do Candinho. “O Teatro Oficina é uma das grandes pérolas do bairro do Bixiga e Zé Celso é nosso eterno gênio da criação. A homenagem da Banda do Candinho é mais do que justa, pois a contribuição do Zé para cultura brasileira e do mundo é inestimável”, comenta o presidente do bloco.

Apoio ao combate à fome

Além da ode à Zé Celso, a Banda do Candinho também destacará a importância do trabalho de entidades assistenciais que atuam no combate à fome em São Paulo, como a Cozinha Ocupação 9 de Julho e 0 Projeto Ação de Rua SP, que entregam refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. Para tanto, o Bloco pede apoio aos foliões na forma de contribuições em alimentos e doações financeiras para as entidades.

“Essas e outras entidades que atuam na Capital, se somam às ações do poder público e ajudam a impedir que milhares de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade deixem de se alimentar, por isso reconhecer sua importância e apoiá-las é quase um dever de todos nós”, afirma Candinho Neto.

Dados para Doações (de quaisquer espécies) podem ser encontrados nas redes sociais das entidades:

@cozinhaocupacao9dejulho

@acaoderuasp

Corte LGBTQIA+ do Carnaval de Rua e Corte Oficial do Carnaval de São Paulo

Neste ano estarão presentes na Banda do Candinho, a primeira Corte LGBTQIA+ do Carnaval de Rua de São Paulo, coordenada pela Lady Fama Rey Neves, além da Corte Oficial do Carnaval paulistano, com Rei Momo, rainha e princesas, coordenada pela SPTuris.

SERVIÇO

Desfile Banda do Candinho

Tema: Zé Celso – Gênio do Bixiga

Data: 7/02 – Concentração: a partir das 17h

Local: Rua Santo Antônio, esquina com Rua Treze de Maio – Bixiga, São Paulo

Apoios: ABASP – Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo -, Secretaria Municipal da Cultura de SP e Sindicato dos Comerciários de SP.