Banda Coralinne grava EP e faz show em São Paulo

A cidade de São Paulo está prestes a ser envolvida por uma onda de energia pop rock irresistível no próximo dia 22 de fevereiro, às 21h, no St. Paul Pub, localizado na animada Vila Madalena. A revelação do rock pop atual no cenário paulista é a banda Coralinne, que recentemente cativou corações com seu estrondoso show de estreia em dezembro de 2023, está pronto para incendiar o palco mais uma vez.

Composta por Nathan Bakker (baixo e vocais), Guilherme Misawa (guitarra), Rick Nunes (vocais), Gustavo Martins (guitarra) e Carol Galindo (bateria), a banda não é apenas um grupo musical; é uma experiência que transcende os limites da música, incorporando uma identidade visual única e uma narrativa emocional poderosa em cada nota.

O sucesso do primeiro show, realizado no Nimbus Studios, foi uma prévia do que está por vir. Os ingressos para o evento praticamente esgotaram, ressaltando a crescente base de fãs da Coralinne e o potencial explosivo que a banda carrega consigo.

O lançamento ao vivo do single “Arquiteto do Futuro” não apenas demonstrou a habilidade autoral da banda, mas também marcou o início de uma conexão genuína com o público. Coralinne não é apenas uma banda; é uma experiência emocional que promete ressoar nos corações dos ouvintes.

Fevereiro de 2024 marca um capítulo importante para a Coralinne, pois a banda encontra-se no estúdio AMA gravando seu tão aguardado primeiro EP. Sob a competente produção de Bruno Didio da BD8 Music, conhecido por seu trabalho com bandas como Restart e colaborações com Manu Gavassi, a expectativa é de um álbum que transcenda fronteiras e estabeleça um novo padrão na música brasileira.

Com uma série de shows programados ao longo do primeiro semestre, Coralinne não promete apenas performances musicais, mas sim uma nova dimensão de energia e interação no palco. O álbum, previsto para março, é aguardado como um marco na evolução da banda, consolidando seu lugar como uma força imparável no cenário musical brasileiro.

Coralinne não está apenas entrando no mercado; estão pavimentando um caminho único, combinando som, estética e interação de uma forma que promete conquistar fãs de música em todo o país. Com uma agenda lotada e uma visão nítida, a banda está pronta para fazer ondas no cenário musical, consolidando-se como uma força a ser reconhecida. Não perca a oportunidade de testemunhar o Coralinne ao vivo no St. Paul Pub no dia 22 de fevereiro.

Os ingressos estão disponíveis, mas corra, pois esta é uma experiência que você não quer perder.

SERVIÇO:

BANDA CORALINNE NO ST. PAUL PUB

Local: ST. PAUL PUB – R Fradique Coutinho 914, Vila Madalena, São Paulo

Horário: 20h-22h (horário da aprox.da apresentação)

Ingresso: R$22 de entrada

Maiores infos: @stpaulspub