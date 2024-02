Banda australiana Men At Work fará Tour pelo Brasil em fevereiro; veja datas e locais

Uma das bandas ícones dos anos 80, com mais de 30 milhões de discos vendidos e ganhadora do Grammy de “banda revelação”, o Men At Work tem data para visitar o Brasil em 2024: a banda chega ao país em fevereiro do próximo ano, para três apresentações – Rio de Janeiro no dia 17, no Qualistage; Curitiba no dia 20, na Live Curitiba; e São Paulo, onde a apresentação acontece no dia 21, na Vibra São Paulo.

Os ingressos para as apresentações estarão disponíveis em www.ticketmaster.com.br/men-at-work. A turnê brasileira do Men At Work é mais uma realização da MCA Concerts.

Com um repertório pop rock com influências de reggae e new wave, a banda é comandada por Colin Hay, remanescente da formação original. Durante sua carreira a banda lançou três álbuns de estúdio, um disco ao vivo – gravado durante a passagem da turnê mundial pelo Brasil em 1996, oito compilações e dois vídeos.

No repertório da nova turnê o público irá encontrar todos os grandes hits da banda, canções como “Who Can It Be Now?”, “Down Under”, “Be Good Johnny”, “Underground”, “High Wire”, “Overkill”, “It’s a Mistake”, “Dr. Heckyll and Mr. Jive”, “Everything I Need”, “Maria” e “Man with Two Hearts”, entre muitas outras.

A banda

O Men At Work nasceu em Melbourne, na Austrália, em meados de 1979. Já no início dos anos 80 se tornaria uma referência mundial no cenário pop rock, chegando a ganhar o Grammy Award de melhor artista iniciante, no ano de 1983.

Seu primeiro álbum, “Business as Usual”, de 1981, marcou o recorde de maior permanência para um álbum de estreia na primeira posição das paradas dos Estados Unidos. Os clipes de “Be Good Johnny”, “Down Under” e “Who Can It Be Now?” tornaram-se videoclipes de sucesso durante os primeiros anos da MTV americana, sendo que as duas últimas músicas chegaram ao topo das paradas americanas e de vários países em todo o mundo.

Apesar do grande sucesso, o Men At Work teve vida curta: a banda se separou em 1985. Colin Hay, que era o vocalista e também músico, compositor, multiinstrumentista e até ator, seguiu uma carreira de sucesso. Em 1996, ele se reuniu novamente ao tecladista e saxofonista Greg Ham, outro dos quatro membros originais do grupo, e juntos recriaram a banda, percorrendo com ela dezenas de países em todo o mundo. A segunda interrupção da carreira do Men at Work aconteceu em 2012, com a morte de Ham.

Em 2019, Hay, que continuava sua carreria solo e atuava ainda como membro da All Starr Band de Ringo Starr, retomou a banda com seu grupo de músicos de Los Angeles. Desde então ele tem viajado com o grupo apresentando shows com um repertório formado pelos sucessos das músicas originais do MAW e reunindo grandes audiências em todo o mundo, o que prova que as músicas da banda claramente resistiram ao teste do tempo.

Serviço

RIO DE JANEIRO

Data: Sábado, 17/02/2024

Local: QUALISTAGE – Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Horário de abertura: 19h

Horário de início do show: 22h

Classificação indicativa: 18 anos, menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Acessibilidade para PCD

Venda de ingressos: www.ticketmaster.com.br/men-at-work

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Informações: https://qualistage.com.br/

Preços dos ingressos:

SETOR INTEIRA MEIA SOLIDÁRIO PISTA PREMIUM R$ 600,00 R$ 300,00 R$ 360,00 PISTA R$ 500,00 R$ 250,00 R$ 300,00 CAMAROTE R$ 800,00 R$ 400,00 R$ 480,00 POLTRONA R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 240,00

Meia entrada: A meia entrada é destinada para estudantes, jovens até 21 anos, jovens de baixa renda, professores, pessoas acima de 60 anos e PCD.

Descontos Promocionais:

– Cliente QualiCorp: Desconto de 50% sobre o valor de Inteira, até 2 ingressos.

– Ingresso Solidário: Desconto de 40% mediante doação de 1Kg de alimento não perecível, menos sal, entregue na entrada do show.

Bilheteria física: Bilheteria da QualiStage