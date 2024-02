Band reúne executivos de sua rede em evento em Campinas

A Band reuniu diretores de suas emissoras de todo o país nesta quinta-feira (22) para o primeiro encontro de rede de 2024. João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, abriu o evento apresentando o novo CEO da empresa, Claudio Giordani. Em seguida, foi a vez do diretor geral de Conteúdo, Rodolfo Schneider, tomar a palavra para falar sobre as expectativas para este ano.

Durante a reunião realizada no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas (SP), o vice-presidente nacional de Comercialização, Walter Zagari, também foi apresentado oficialmente a todos os presentes juntamente com sua equipe, formada por Hilton Madeira (superintendente Comercial e Planejamento de Negócios), Paulo Franco (superintendente de Integração de Marcas e Conteúdo), Rosana Trovão (diretora de Gestão Comercial) e Paola Giganti (diretora nacional de Comercialização).

Uma das novidades anunciadas é a produção de uma temporada do MasterChef apenas com profissionais de confeitaria. O formato inédito no Brasil tem estreia prevista para outubro.

Os executivos das praças tiveram a oportunidade de compartilhar cases de sucesso como a unidade móvel compacta da Band Vale, o projeto Verão Paraná (Band Curitiba) e os novos estúdios de Jornalismo da emissora, a transmissão da Série Ouro do Carnaval (Band Rio), as novas instalações da Band RS em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e a interação das equipes de rádio e televisão feita pela Band Bahia.