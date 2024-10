Band recusa rescisão da Fórmula 1 e categoria não deve ir para Globo em 2025

A coluna apurou que o canal não gostou de termos de pagamentos pedidos pela empresa para a rescisão, que durariam todo o ano que vem. Se era para fazer da forma como a Liberty queria, é mais interessante para a Band manter as corridas no ar.

A informação já é de conhecimento da Globo, já que a TV do Moruimbi e a emissora carioca conversavam sobre a mudança da Fórmula 1 em 2025. Tanto que uma espécie de brincadeira aconteceu no Upfront 2025, onde um carro da categoria apareceu e virou assunto entre executivos das duas empresas.

A Globo e a Liberty já tinha acordo para o retorno da Fórmula 1 em 2025, com número de corridas definidas, equipe de transmissão escolhida e repórteres avisados sobre quais etapas iriam cobrir. Não se sabe como será diante da nova situação.

A Band pretende manter seus trabalhos, e não vai explicar a reviravolta publicamente. A ideia é aproveitar o Grande Prêmio do Brasil, que acontece nos próximos dias, para arrecadar mais dinheiro.

Procurada, a Libety Media diz que “não há planos da Fórmula 1 ou da Band para cessar as transmissões no Brasil pelo restante deste ano de 2024. Atualmente, estamos com várias discussões sobre os direitos de transmissão de 2025”. A emissora não comenta o assunto.

Procurada sobre a brincadeira que fez no Upfront 2025 sobre a Fórmula 1, a Globo diz que nunca anunciou a categoria.

“Sobre a Fórmula 1, há algumas semanas o assunto de que ela voltaria para Globo ganhou força no mercado e, durante o Upfront, brincamos com essa expectativa exibindo um ‘será?’ no telão, enquanto um carro de corrida aterrissava no palco”, diz.

Toda a crise entre Band e Liberty Media começou em 2023. A empresa teve problemas para realizar pagamentos como fora acordado à época. A Band e a Liberty dividiam, de forma igualitária, os valores pagos por patrocinadores até 2022. Em 2023, houve uma mudança de contrato por causa de uma proposta do SBT, e a Band topou pagar diretamente pelo evento. A emissora acertou o valor de US$ 15 milhões (R$ 84,3 milhões) por temporada.

Com a mudança, a Band passou a ter problemas para cumprir os compromissos. Um caso, que ocorreu no ano passado, fez o caldo engrossar. Uma casa de aposta comprou uma cota de patrocínio de R$ 20 milhões, mas não pagou o valor e fez a emissora amargar prejuízo. O problema virou um processo na Justiça.