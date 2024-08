Band promove os primeiros debates entre candidatos a prefeito nesta quinta-feira

A Band mantém a tradição de abrir o calendário eleitoral e realiza os primeiros debates entre os candidatos às prefeituras nesta quinta-feira (8), às 22h15. Além de São Paulo, 18 municípios irão promover os confrontos na mesma data, entre eles, as capitais Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina. Todos os encontros serão transmitidos simultaneamente nas plataformas digitais Band.com.br e Bandplay. Em outras 32 cidades, os embates vão ocorrer entre os dias 14 de agosto e 2 de outubro.

Esta fase é o ponto alto de toda a cobertura da emissora, iniciada no começo de julho com o lançamento dos programas Band Eleições, que tem recebido os pré-candidatos ao cargo público, e o Nossa Cidade, um espaço exclusivo para abordar os problemas e as soluções de cada região exibido em toda a rede. As atrações são produzidas com estatísticas do IGMA, o índice de gestão municipal Aquila, plataforma que analisa e classifica os indicadores das localidades brasileiras. “As regras acertadas com os partidos vão garantir um debate muito eficiente, bastante movimentado, altamente televisivo, que terá todas as condições para dar ao eleitor as informações que ele precisa para fazer suas escolhas”, avalia Fernando Mitre, diretor Nacional de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Na capital paulista, a sabatina será mediada pelo jornalista Eduardo Oinegue e contará com as presenças de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

A Sala Digital, parceria da Band com o Google e referência para debates eleitorais em todo o mundo desde 2018, mostrará os temas mais pesquisados na internet na ocasião. Os assuntos buscados pelo público servirão de base para a elaboração de perguntas aos candidatos.

O evento terá transmissão simultânea na BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube. O público também poderá acompanhar os bastidores nos perfis do Band Jornalismo no X, Instagram e Facebook.

Em três blocos, os políticos terão a possibilidade de discutir e apresentar propostas para os principais problemas que envolvem a população. Caso haja segundo turno, o encontro será realizado no dia 14 de outubro, com opção de antecipar para o dia 11 se houver necessidade.

Saiba como será o debate

Primeiro bloco

Cada candidato tem um minuto e meio para responder à uma pergunta programática escolhida pela produção da Band. As respostas acompanham a ordem de posicionamento no estúdio, conforme sorteio na reunião com os partidos: Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz Datena e Guilherme Boulos.

Na sequência, também em ordem definida por sorteio, acontece a primeira rodada de confronto direto. Todos perguntam. O político escolhe quem vai responder e tem um minuto para a pergunta. Logo após a resposta, terá mais um minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de quatro minutos no total, a ser administrado pelo próprio candidato, com pelo menos um minuto reservado para a resposta, começando por Pablo Marçal e seguindo com Guilherme Boulos, José Luiz Datena, Ricardo Nunes e Tabata Amaral.

Segundo bloco

Os jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. Todos respondem e todos comentam. Eles terão dois minutos para a resposta, um minuto para o comentário e um minuto para a réplica.

Terceiro bloco

Novo embate direto, seguindo as mesmas regras e ordem definida por sorteio. Todos perguntam. Cada um tem um minuto para a pergunta e um minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão o tempo acumulado de quatro minutos para ser administrado pelo político, com pelo menos um minuto de resposta, nesta sequência: Pablo Marçal, Tabata Amaral, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz Datena.

Na última parte, cada um terá dois minutos para discorrer sobre um dos temas apontados como prioridade pelos eleitores/telespectadores, a partir dos dados da Sala Digital (informações obtidas com uma análise ponderada da janela de buscas do Google desde o início do debate). A critério do candidato, esse mesmo tempo será usado para a sua despedida na ordem previamente definida por sorteio: Guilherme Boulos, José Luiz Datena, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Ricardo Nunes.

*Direito de resposta

Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. O mediador submeterá a avaliação ao comitê formado por dois jornalistas e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido, serão concedidos 45 segundos.

Agenda dos debates em todo o país

8 de agosto: Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Campinas (SP), Caraguatatuba (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Presidente Prudente (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Uberlândia (MG).

14 de agosto: Bauru (SP), Cambé (PR), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Parnamirim (RN), Pindamonhangaba (SP), Sorocaba (SP), Toledo (PR) e Uberaba (MG).

21 de agosto: Araxá (MG), Caucaia (CE), Foz do Iguaçu (PR), Ibiporã (PR), Marília (SP), Piracicaba (SP), Santos (SP), São Gonçalo do Amarante (RN) e São José dos Campos (SP).

28 de agosto: Araçatuba (SP), Ilhabela (SP) e Jundiaí (SP).

31 de agosto: Guarulhos (SP).

4 de setembro: Jacareí (SP), Limeira (SP) e São José do Rio Preto (SP).

11 de setembro: São Sebastião (SP).

18 de setembro: Campos do Jordão (SP).

25 de setembro: Taubaté (SP).

2 de outubro: Guaratinguetá (SP).

Datas a definir: Barra Mansa (RJ), Vila Velha (ES) e Vitória (ES).