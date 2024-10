Band promove os primeiros debates do segundo turno entre candidatos a prefeito

O Grupo Bandeirantes realiza nesta segunda-feira (14), a partir das 22h45 (horário de Brasília), os primeiros debates na TV aberta em 13 cidades que terão segundo turno para eleger prefeitos e vice-prefeitos – Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Manaus (AM), Natal (RN), Piracicaba (SP), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP) e Taubaté (SP).

Na quarta-feira (16), será a vez de São José dos Campos (SP). Já em Ponta Grossa (PR), a sabatina acontece no sábado (19). Em Campina Grande (PB), o evento também está confirmado, mas a data ainda não foi definida. A audiência poderá acompanhar tudo de qualquer região do país pelas plataformas digitais Band.com.br e Bandplay, a partir das 21h30, e nos perfis do Band Jornalismo no X, Instagram e Facebook.

Na capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão defender seus planos para os próximos quatro anos em um encontro mediado pelo jornalista Eduardo Oinegue, com transmissão simultânea na BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM e no canal Band Jornalismo no YouTube. “O modelo de regras que vamos adotar nesta segunda-feira parte da experiência da eleição municipal de São Paulo em 2020 e vem evoluindo, dando liberdade de movimento aos candidatos no espaço do palco, autonomia na escolha dos temas e condições para administrar o próprio tempo. Tudo isso com a participação direta do público. É um debate adequado para que o eleitor tire qualquer dúvida, faça comparações e, assim, tome sua decisão”, afirma Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo da Band.

Seguindo as regras assinadas por representantes dos partidos, inicialmente os políticos terão 2 minutos para responder a uma mesma questão feita pela produção. Logo na sequência, eles encaram o primeiro embate direto: cada um ganha 12 minutos para conduzir como achar melhor. É permitido a circulação pelo cenário, mas, enquanto um estiver falando, o outro precisa evitar gestos bruscos ou reações que atrapalhem o raciocínio do adversário.

No segundo bloco, quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas de forma intercalada, com comentário de 1 minuto do opositor. Para a resposta e a réplica, ambos terão um total de 3 minutos.

A fase final começa com outro enfrentamento direto: cada um com 12 minutos disponíveis para utilizar como quiser.

Em seguida, Nunes e Boulos terão 2 minutos para suas últimas colocações a partir dos cinco assuntos pesquisados com frequência ao longo da disputa com base nas informações da Sala Digital Band Google.

Ainda de acordo as regras estabelecidas com os partidos, caso um dos candidatos não compareça, uma cadeira vazia será colocada no lugar e quem estiver presente vai ser entrevistado ao vivo.

A Band inaugurou a agenda de confrontos no dia 8 de agosto, quando 19 localidades reuniram os postulantes ao cargo. No ambiente digital, 530 mil pessoas assistiram aos embates. Nas primeiras 12 horas após os eventos, foram contabilizadas mais de 4,2 milhões de visualizações. O assunto também ficou no top 10 das redes sociais por mais de 10 horas.

Sala Digital Band Google

A Sala Digital, parceria da Band com o Google e referência para debates eleitorais em todo o mundo desde 2018, ganhou este ano um local permanente na sede da emissora, no Morumbi, tendo um papel fundamental nas eleições 2024 com insights em tempo real. As indagações mais buscadas na internet vão servir de base para a elaboração de questionamentos aos políticos.

Durante 24 horas por dia, o espaço monitora os tópicos que estão em alta na plataforma e conta com a ajuda da inteligência artificial para compilar e fornecer dados a todos os veículos do Grupo Bandeirantes, possibilitando uma análise maior dos interesses dos telespectadores. A iniciativa amplia o alcance e fortalece o jornalismo, tornando-se um exemplo de como a indústria da comunicação pode ter uma relação saudável com a da tecnologia e vice-versa.