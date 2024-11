Band fecha parceria com gigante chinesa para exibir novelas e séries

A emissora de televisão Band formalizou na quarta-feira, dia 20, em sua sede no Rio de Janeiro, um acordo de co-produção com a China. Este protocolo foi firmado durante a visita de uma delegação chinesa ao Brasil, por ocasião do encontro do G20.

A comitiva asiática foi recepcionada por Johnny Saad, presidente e proprietário da Band, acompanhado por executivos de alto escalão, incluindo Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo da emissora, e André Martini, presidente da Band no Rio de Janeiro.

O pacto estabelece cooperação mútua para a produção de documentários, séries e novelas, além do compartilhamento de conteúdos jornalísticos, sejam eles criados em parceria ou independentemente com o China Media Group, uma das maiores empresas de mídia da China que opera diversas plataformas.

O China Media Group supervisiona a CCTV e outras redes midiáticas chinesas, mantendo mais de 70 escritórios ao redor do globo.

Além disso, o acordo abrange intercâmbios tecnológicos e inovações em comunicação, áreas nas quais os chineses detêm considerável expertise e lideram tendências internacionais.

Este é o único acordo desse tipo estabelecido com uma empresa de comunicação privada no Brasil. Shen Haixiong, ministro e presidente do China Media Group, juntamente com sua equipe diretiva, foi recebido por Johnny Saad.

A assinatura do protocolo ocorreu nas instalações da Band Rio, onde os visitantes puderam apreciar um almoço com pratos típicos brasileiros preparados pela renomada chef carioca Roberta Sudbrack.