Band faz aquecimento nas plataformas digitais para os primeiros debates entre os candidatos a prefeito

O Grupo Bandeirantes promove nesta quinta-feira, a partir das 22h15, os primeiros debates entre os candidatos a prefeito em 19 municípios. O aquecimento começa às 21h20, quando jornalistas da emissora se reúnem para mostrar uma prévia das sabatinas. A transmissão vai ao ar pelo site Band.com.br, pelo aplicativo Bandplay e pelo canal Band Jornalismo no YouTube com a participação de Lenny Leone, âncora da BandNews TV, Thaís Dias, apresentadora da Band, e Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil.

Em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) trazem suas principais propostas aos eleitores. Esse e os demais embates também poderão ser acompanhados de qualquer lugar do país gratuitamente pelo Bandplay. Basta selecionar a opção da localidade no app no horário previsto.

Após o término dos confrontos, a equipe retorna ao vivo nas plataformas digitais para fazer uma análise detalhada do desempenho dos postulantes ao cargo. A repercussão será comandada pelo jornalista Juliano Dip.

A cobertura acontecerá de dentro da Sala Digital, parceria entre a Rede Bandeirantes e o Google. O projeto monitora os assuntos mais buscados pelos eleitores brasileiros em tempo real, fornecendo dados e análises dos temas de maior interesse do público.