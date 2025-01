Band exibe a série documental “Flordelis: Em Nome da Mãe”

A Band apresenta a partir desta segunda-feira (13), a série documental Flordelis: Em Nome da Mãe na faixa “Noites da Max”, às 22h45. Com direção de Suemay Oram, a produção tem como tema central o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis dos Santos de Souza, em 2019. Em 2022, a ex-deputada federal foi condenada pelo homicídio juntamente com outros filhos.

A equipe de filmagem acompanhou a pastora e teve acesso aos principais momentos do caso, desde a cassação de seu mandato até a prisão preventiva. A obra traz cenas da intimidade da então ré primária com parentes e amigos próximos, além de entrevistas com investigadores da polícia, testemunhas-chave e advogados de defesa e acusação.

Por meio das reviravoltas, a atração levanta questões sobre ganância, fama, religião e o papel da imprensa no sistema judiciário. A ex-parlamentar ficou nacionalmente conhecida na década de 1990 pela adoção de dezenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no centro do Rio de Janeiro – posteriormente o número de acolhidos ultrapassou a marca dos 50. A missionária pregava que a família era “seu bem maior”.

Confira o trailer:

Flordelis: Em Nome da Mãe será exibida de segunda a quinta-feira, às 22h45, na tela da Band. Na sexta-feira (17), no mesmo horário, a emissora leva ao ar o segundo e último capítulo de Crimes Misteriosos: Madeleine McCann, que retrata o sumiço da garotinha britânica de 3 anos em um resort em Portugal em 2007. Quase duas décadas depois, o desaparecimento misterioso continua sem respostas.

A faixa “Noites da Max” traz à TV aberta séries de sucesso da plataforma de streaming Max.