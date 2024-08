“Band Eleições” recebe Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo

A quarta edição local do Band Eleições vai ao ar nesta segunda-feira (12). Em São Paulo, o programa recebe Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura da capital paulista. A apresentação é de Eduardo Oinegue. Participam como entrevistadoras as jornalistas Thays Freitas e Sheila Magalhães.

A atração é exibida toda segunda-feira, à 00h30, com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal oficial no YouTube. Na BandNews TV, a sabatina acontece às terças-feiras, às 23h.