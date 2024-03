Band dá a largada para a temporada 2024 da Fórmula 1 a partir deste sábado

A Fórmula 1 está de volta à tela da Band a partir deste sábado, após longos três meses de espera pelos amantes da categoria. O primeiro GP do ano acontece no Bahrein, às 11h30, com transmissão para todo o Brasil pela TV aberta, pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM, pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay. A classificação irá ao ar pelo canal BandSports.

A 75ª edição será a mais longa de toda a história com 24 etapas disputadas ao redor do mundo, duas delas aos sábados – Bahrein (02/03) e Arábia Saudita (09/03). A mudança ocorre devido ao Ramadã, que em 2024 será de 10 de março a 9 de abril. O mês de jejum, oração e reflexão para os muçulmanos influencia significativamente na programação de eventos esportivos internacionais no Oriente Médio, já que do nascer ao pôr-do-sol, os adeptos são proibidos de comer, beber ou fumar.

De acordo com o calendário oficial, a temporada 2024 terá seis fins de semana de Sprint, que serão realizados pela primeira vez na China e em Miami, além de retornarem à Áustria, Estados Unidos (Austin), Brasil e Catar. O país asiático, inclusive, é a grande novidade deste ano, pois estava fora do circuito desde 2020 por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

O Grande Prêmio de São Paulo está marcado para o dia 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Já a final do campeonato está prevista para o dia 8 de dezembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. “A Fórmula 1 é uma paixão nacional e um dos principais produtos da emissora desde 2021, sempre proporcionando uma experiência completa ao telespectador que vai desde o pré-evento, passando pela corrida, até os bastidores depois do pódio. Os números crescentes comprovam que estamos evoluindo ano após ano”, afirma Denis Gavazzi, diretor de Esportes da Band e do BandSports.

As transmissões serão comandadas pelo narrador Sergio Mauricio, com comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e reportagens in loco de Mariana Becker e Felipe Kieling. “Após os testes, o que vimos, mais uma vez, foi o domínio das principais equipes. A Ferrari acabou sendo a mais rápida durante dois dias e a Red Bull fez o melhor tempo em outro. Existe aquele jogo de esconde-esconde para não mostrar tudo na pré-temporada, mas vale lembrar que Max Verstappen é tricampeão, então, sem dúvida, a Red Bull é a equipe a ser superada”, aponta o narrador, enfatizando que o público poderá usufruir de uma programação detalhada. “Estamos em constante evolução, seja nas reportagens, nas pistas ou na cabine. Sempre fazemos um estudo minucioso para deixar o espectador bem informado. Tenho certeza que teremos uma temporada maravilhosa”, garante.

Além da exibição das corridas, a Band promoverá uma ampla cobertura jornalística nos programas e nas plataformas digitais.