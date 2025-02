Band afastou narrador Sergio Maurício após polêmica com deputada Erika Hilton

A emissora Band tomou a decisão de afastar o narrador Sergio Maurício das transmissões iniciais da temporada 2025 da Fórmula 1, uma medida que visa proteger tanto a integridade da emissora quanto a equipe de transmissão. A estreia da cobertura automobilística, que ocorreu na última quarta-feira (26), foi conduzida por Carlos Fernando, substituindo Sérgio Maurício.

A decisão foi motivada por uma controvérsia que envolveu uma publicação considerada ofensiva dirigida à deputada Erika Hilton (PSOL-SP). Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de São Paulo, o afastamento foi abrupto e reflete a preocupação da direção da Band em gerenciar as repercussões do incidente.

No conteúdo publicado em X (antigo Twitter), a deputada foi insultada com a frase “fake news humana, essa coisa”, em um post atribuído a um perfil identificado como sendo de Sergio Maurício. O caso rapidamente ganhou notoriedade, levando fãs da Fórmula 1 a se manifestarem nas redes sociais em repúdio à situação.

Em resposta às acusações, Sergio Maurício afirmou à Folha de São Paulo que não era a primeira vez que sua imagem era utilizada de forma indevida em perfis falsos. Ele ressaltou: “Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso.” Além disso, o narrador mencionou que sua foto e número de telefone foram utilizados por terceiros no perfil questionado e que ele já tomou providências legais para tratar do assunto.

Até o fechamento desta reportagem, nem Erika Hilton nem a emissora Band haviam se pronunciado oficialmente sobre o ocorrido.