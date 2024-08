Banco Mercantil tem maior resultado trimestral da sua história

O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira com foco no público 50+, anunciou nesta quarta-feira (07/08) os resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa registrou lucro líquido trimestral de R$ 181 milhões e crescimento anual de 80% – o maior resultado trimestral da sua história. São números que confirmam o cenário favorável para a companhia, que chegou ao seu sétimo resultado recorde consecutivo.

A carteira de crédito no segundo trimestre chegou a R$ 15,5 bilhões e crescimento anual de 22% na comparação com 2T23, confirmando a expansão contínua ao longo dos meses, com foco em ativos de alta qualidade, como crédito consignado e saque-aniversário FGTS.

Em relação à base de clientes, a instituição encerrou o trimestre com aumento anual de 18,3% na comparação com o mesmo período em 2023, chegando a uma base total de 8,5 milhões de clientes – 62% deles tendo aderido ao aplicativo do banco no processo de abertura de conta, em decorrência do engajamento cada vez maior aos canais digitais do Mercantil.

Nos últimos anos, o banco vem investindo em um forte processo de digitalização, no intuito tanto de aperfeiçoar seus canais de atendimento quanto de ampliar a oferta de produtos e serviços capazes de atender às atuais demandas de sua base de clientes.

“Uma característica que temos observado com frequência no público 50+ é a adesão cada vez maior aos nossos canais digitais, como o aplicativo e o WhatsApp, principalmente quanto à contratação de crédito. No segundo trimestre, 66% da originação de contratos de crédito do banco foi feita por um desses dois canais”, explica o CEO do Banco Mercantil, Gustavo Araújo.

Outro destaque está na taxa de inadimplência acima de 90 dias, com registro de 2,0% – uma das menores do mercado -, resultando em queda de 0,79 pontos percentuais (p.p.) na comparação com o 2T23.

Em relação às Receitas de Prestação de Serviços (cartões, seguros, assistências, entre outros), foram R$ 175 milhões no 2T24, registrando aumento anual de 24% em relação ao mesmo período em 2023. Os serviços de Seguros e Assistências se mantêm como responsáveis por 54,7% dessa receita.

Outro registro do Banco Mercantil no 2T24 é o Índice de Basileia, que encerrou o trimestre em 17,5% e aumento anual de 1,3 p.p. No que diz respeito às métricas de rentabilidade, o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE na sigla em inglês) segue em avanço contínuo, chegando a 37,6% no segundo trimestre de 2024 – aumento anual de 16,4 p.p em relação ao 2T23.

Resultados foram reconhecidos com dupla elevação de rating

Em junho, a agência internacional de classificação de risco S&P Global Ratings (“S&P”) alterou a perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo atribuído ao Banco Mercantil, de A para AA-, com perspectiva estável.

“Seguimos fortalecendo o posicionamento focado no nosso público alvo, os 50+, investindo fortemente em inovação e ganhando escala. Esses avanços estão refletidos nos resultados trimestrais, que vêm batendo recordes consecutivos. O duplo upgrade de rating pela S&P, subindo de A para AA-, também reflete o fortalecimento dos nossos níveis de solidez e rentabilidade nos últimos anos”, destaca Paulino Rodrigues, CFO do Banco Mercantil.