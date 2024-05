Fundo brasileiro compra rede de supermercados Dia por ‘simbólicos’ 100 euros

O grupo varejista Dia informou nesta sexta-feira (31), em um comunicado ao órgão regulador do mercado de ações espanhol, que irá vender seus negócios no Brasil por um “preço simbólico” de 100 euros (cerca de R$ 565) para se concentrar em mercados mais lucrativos, como Espanha e Argentina.

A gestora de ativos brasileira MAM, que pertence ao Banco Master, viabilizou a criação de um fundo para comprar a rede de supermercados no Brasil.

Hoje, são 245 lojas em operação no estado de São Paulo. Segundo a rede, elas continuarão abertas normalmente.

A operação brasileira do Dia está em recuperação judicial desde março, com R$ 1 bilhão em dívidas, a maior parte delas com fornecedores e bancos.

Ao vender o controle da rede, a empresa europeia se comprometeu a transferir 39 milhões de euros (R$ 220 milhões) para sua unidade brasileira antes da venda. A operação fará com que o Dia registre um prejuízo de 101 milhões de euros em seu balanço, disse a companhia.

O Dia anunciou em março que fecharia mais de 300 lojas e três depósitos no Brasil, após resultados negativos no último ano. Na ocasião, o grupo no Brasil informou que continuaria operando suas unidades em São Paulo.

A empresa está vendendo ativos para reduzir sua dívida financeira líquida. No ano passado, o varejista disse que deixaria Portugal, onde tinha cerca de 500 supermercados.

“Desde sua chegada ao Brasil em 2001, o Grupo Dia fez fortes investimentos no país, que não trouxeram o retorno esperado”, afirmou a subsidiária brasileira nesta sexta.

A situação resultou na decisão de focar na Espanha e na Argentina, onde o grupo atualmente possui “posição relevante”, conforme nota à imprensa.

Segundo o grupo, suas operações em São Paulo empregam mais de 2.500 trabalhadores.