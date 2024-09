Banco do Povo: linha de microcrédito para empreendedores pretos e pardos cresce 150% em 2024

O programa de microcrédito produtivo Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, registrou um crescimento de 150% nas operações da linha Empreenda Afro entre janeiro e julho de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, foram mais de R$ 4,5 milhões liberados em 291 operações.

Segundo um estudo do Sebrae com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), o número de empreendedores negros aumentou 22% entre 2013 e 2023. Mesmo com esse crescimento, o acesso ao crédito é apontado como a principal dificuldade no ranking de desafios no afroempreendedorismo, com cerca de 40,4% das respostas dos entrevistados pela pesquisa Afroempreendedorismo Brasil de 2021, desenvolvida pela RD Station, Inventivos e Movimento Black Money.

A linha Empreenda Afro, voltada para micro e pequenos empreendedores formais ou informais autodeclarados pretos e pardos, oferece condições facilitadas de crédito com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, além de prazos e períodos de carência maiores que a linha Empreenda Rápido. O objetivo é apoiar e impulsionar negócios em fase inicial ou em expansão, fortalecendo a inclusão financeira e o afroempreendedorismo.

“Não é apenas um empréstimo. O Banco do Povo quer ser uma alavanca para o empreendedor subir de nível”, declara o marceneiro de 37 anos, Edgar Santos Pereira dos Anjos, que iniciou recentemente o processo para adquirir o microcrédito do BPP pela linha Empreenda Afro.

O negócio de móveis planejados na zona leste da capital paulista é uma herança de família que passa de pai para filho há três gerações. Edgar diz que a profissão o escolheu, pois a marcenaria sempre esteve presente em sua vida, mesmo quando era apenas uma atividade para renda extra. “Por muito tempo trabalhei em outras áreas, mas há alguns anos decidi seguir os passos do meu pai. Pretendo iniciar uma nova etapa no negócio, e para isso vou precisar de fluxo de caixa”, explica.

Edgar conta que conheceu as linhas de microcrédito do Banco do Povo em uma feira para empreendedores. “É bem difícil de achar um financiamento assim. O grande diferencial é a forma de pagamento e as taxas baixas”, destaca.

Entenda como conseguir o crédito

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos (veja aqui a lista de documentos) e o certificado de conclusão do curso.