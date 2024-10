Banco do Povo libera R$ 127 milhões em oito meses e tem segunda maior movimentação do ano

O programa de microcrédito produtivo Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, teve o segundo maior número de operações e de valores liberados em agosto. Foram liberados aos empreendedores R$ 127,1 milhões nos primeiros oito meses deste ano em 8.302 operações, sendo que só em agosto foram R$ 17,9 milhões para 1.122 transações.

O programa Banco do Povo é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Seu principal objetivo é oferecer acesso a recursos financeiros com condições facilitadas, incluindo taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, possibilitando investimentos nos negócios.

Desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e os municípios, o programa promove o desenvolvimento econômico estadual, estimula o empreendedorismo e reduz a desigualdade social, fornecendo suporte financeiro e técnico aos pequenos negócios que são fundamentais para a economia.

Empreenda Afro tem maior crescimento

O programa tem as seguintes linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Afro e Empreenda Mulher (veja mais detalhes abaixo).

De acordo com dados da SDE, a linha Empreenda Afro foi a que registrou maior crescimento, tanto em número de pedidos como de valores. Entre janeiro e agosto de 2024, foram quase R$ 5,5 milhões liberados em 339 operações. As operações cresceram 122%, enquanto os valores liberados tiveram aumento de 111% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Só em agosto foram movimentados R$ 875,3 mil em 48 operações – crescimento de 17% e de 12% em relação a agosto de 2023, respectivamente.

Já a linha Empreenda Mulher registrou 3.061 operações até agosto deste ano, crescimento de 13% em relação a 2023, e liberou recursos de R$ 44,7 milhões, alta de 2,5%.

Veja as condições do Banco do Povo

Linhas de Crédito

Linha Empreenda Rápido

Governo de SP

Linhas Empreenda Afro e Mulher

Governo de SP

Limites e taxas (Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro)

Governo de SP

Como ter acesso às linhas de crédito do Banco do Povo

Para ter acesso a qualquer uma das linhas de crédito é preciso apresentar um certificado de conclusão de um dos cursos de qualificação empreendedora disponibilizados gratuitamente na seguinte modalidade:

Qualifica SP: O programa “Qualifica SP – Empreenda” oferece cursos gratuitos com mentoria personalizada. Os cursos, que podem ter formato presencial ou online, são focados no desenvolvimento de habilidades para a melhoria da gestão e aumento do faturamento do negócio. Ao final do curso, o participante tem acesso a mentorias planejadas para solucionar eventuais desafios no empreendimento e elaborar um plano de negócios. Acesse: www.qualificasp.sp.gov.br/

Confira aqui todas as unidades do Banco do Povo

Documentos necessários

Empreendedores, Sócio e Avalista

Um documento oficial com foto dos sócios, avalista e dos cônjuges (se houver);

Certidão de casamento do cliente; separação; viuvez e caso declare união estável apresentar comprovante;

Comprovante de endereço;

Comprovação de renda;

Plano de negócio;

Apresentação de certificado da capacitação;

Orçamento do bem a ser financiado com todas as informações do fornecedor, além da descrição detalhada dos bens, serviços ou mercadorias a serem financiadas.

Documentos adicionais para empreendedores formais

Inscrição CNPJ;

Inscrição Estadual (quando houver);

Inscrição Municipal (quando houver);

CRF emitida pela Caixa Econômica Federal;

CND (Certidão Negativa de Débitos).

É recomendado procurar a unidade do Banco do Povo no município para obter a lista completa de documentação e curso.